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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
23.01.2019 - 21:54, Son Güncelleme:

Kefir ne zaman içilir? Kefirin faydaları nelerdir?

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Kefir ne zaman içilir? Kefirin faydaları nelerdir?

Kefir ne zaman içilir sorusu birçok vatandaş tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer almaya devam ediyor. Sağlık için birçok faydası bulunan kefirin ne zaman hangi saatlerde içilmesi gerektiği araştırılıyor. Peki, kefir ne zaman içilir? Kefirin faydaları nelerdir?

Çin, Amerika ve çeşitli Avrupa ülkelerinde de sıklıkla tüketilen kefir son zamanlarda ülkemizde de tüketilmeye başlandı. Ancak insanların kafasında kefirle alakalı bir çok soru işareti bulunuyor. Bu sorulardan en önemlileri ise; kefir ne zaman içilmeli, kefirin faydaları ve kullanım şekli nelerdir gibi sorular insanların kafalarını kurcalamaya devam ediyor.

KEFİR NE ZAMAN İÇİLMELİ?

Kefirin içilme zamanının yetişkin bir insan açısından önemi yoktur. Günün her saati bir bardak kefir içilebilir. Ancak her faydalı içecekte olduğu gibi kefirin tüketimi de abartılmamalıdır. Kefir günde maksimum 2 bardak içilmelidir.

Ancak yetişme çağındaki çocuklarda kefirin yatmadan önce tüketilmesi tavsiye edilir. Yatmadan önce içilen bir bardak kefir, çocukların zihinsel gelişimine ve kemik gelişimine katkı sağlamaktadır.

Ancak mide sorunu olan bir çocuğunuz varsa eğer kefiri yatmadan en az iki saat önce içirmeniz gerekebilir. Bu sayede kefirin oluşturduğu mide rahatsızlıklarının da önüne geçilmiş olunur.

KEFİRİN FAYDALARI

Bağışıklığı güçlendiriyor

Ev yapımı olarak hazırlanan kefiri günde 1 bardak tüketmek bağışıklık sistemini güçlendirmede oldukça etkili bir içecek.

Hatta irlandalı bilim adamları tarafından yapılan bir çalışma sonucunda kefirin bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Kansere neden olan tümörler üzerinde etkili

Kefir vücutta ki hücrelerin yenilenmesini sağlama da oldukça etkili bir içecektir. Bu sayede de kanserli hücreler üzerinde de oldukça etkili olduğu söyleniyor. Düzenli olarak tüketilen kefir kanser hücrelerinin gelişmesini engelleyerek tümör oluşmasının da önüne geçiyor.

Alerji ve astımda etkili

Düzenli olarak tüketilen kefir alerji ve astım hastalıklarında da oldukça etkili bir içecek.

Kemik gelişimi ve sağlığı açısından önemli

Özellikle gelişme çağındaki çocuklarda kefirin kemik gelişimi üzerinde inanılmaz etkileri bulunuyor. Düzenli olarak tüketilen kefir aynı zamanda menopoz dönemine giren kadınlarda kemik erimesinin de önüne geçiyor.

Bağırsak florasını düzenliyor

Bağırsakta meydana gelen iltihabik durumları, bağırsak kanserini ve kabızlığı kefirin iyileştirici özelliği olduğu söyleniyor.

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