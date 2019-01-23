Kefir ne zaman içilir? Kefirin faydaları nelerdir?
Kefir ne zaman içilir sorusu birçok vatandaş tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer almaya devam ediyor. Sağlık için birçok faydası bulunan kefirin ne zaman hangi saatlerde içilmesi gerektiği araştırılıyor. Peki, kefir ne zaman içilir? Kefirin faydaları nelerdir?
Çin, Amerika ve çeşitli Avrupa ülkelerinde de sıklıkla tüketilen kefir son zamanlarda ülkemizde de tüketilmeye başlandı. Ancak insanların kafasında kefirle alakalı bir çok soru işareti bulunuyor. Bu sorulardan en önemlileri ise; kefir ne zaman içilmeli, kefirin faydaları ve kullanım şekli nelerdir gibi sorular insanların kafalarını kurcalamaya devam ediyor.
KEFİR NE ZAMAN İÇİLMELİ?
Kefirin içilme zamanının yetişkin bir insan açısından önemi yoktur. Günün her saati bir bardak kefir içilebilir. Ancak her faydalı içecekte olduğu gibi kefirin tüketimi de abartılmamalıdır. Kefir günde maksimum 2 bardak içilmelidir.
Ancak yetişme çağındaki çocuklarda kefirin yatmadan önce tüketilmesi tavsiye edilir. Yatmadan önce içilen bir bardak kefir, çocukların zihinsel gelişimine ve kemik gelişimine katkı sağlamaktadır.
Ancak mide sorunu olan bir çocuğunuz varsa eğer kefiri yatmadan en az iki saat önce içirmeniz gerekebilir. Bu sayede kefirin oluşturduğu mide rahatsızlıklarının da önüne geçilmiş olunur.
KEFİRİN FAYDALARI
Bağışıklığı güçlendiriyor
Ev yapımı olarak hazırlanan kefiri günde 1 bardak tüketmek bağışıklık sistemini güçlendirmede oldukça etkili bir içecek.
Hatta irlandalı bilim adamları tarafından yapılan bir çalışma sonucunda kefirin bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır.
Kansere neden olan tümörler üzerinde etkili
Kefir vücutta ki hücrelerin yenilenmesini sağlama da oldukça etkili bir içecektir. Bu sayede de kanserli hücreler üzerinde de oldukça etkili olduğu söyleniyor. Düzenli olarak tüketilen kefir kanser hücrelerinin gelişmesini engelleyerek tümör oluşmasının da önüne geçiyor.
Alerji ve astımda etkili
Düzenli olarak tüketilen kefir alerji ve astım hastalıklarında da oldukça etkili bir içecek.
Kemik gelişimi ve sağlığı açısından önemli
Özellikle gelişme çağındaki çocuklarda kefirin kemik gelişimi üzerinde inanılmaz etkileri bulunuyor. Düzenli olarak tüketilen kefir aynı zamanda menopoz dönemine giren kadınlarda kemik erimesinin de önüne geçiyor.
Bağırsak florasını düzenliyor
Bağırsakta meydana gelen iltihabik durumları, bağırsak kanserini ve kabızlığı kefirin iyileştirici özelliği olduğu söyleniyor.
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