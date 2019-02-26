Karaciğer yağlanması neden olur? Karaciğer yağlanmasına ne iyi gelir?

Tedavi edilmediğinde karaciğer iltihaplanmasına, siroza ve karaciğer kanserine neden olabilen karaciğer yağlanması, sessiz ilerleyen sinsi bir sağlık sorunu. Birçok soruna neden olan karaciğer yağlanması insan bedenini yoruyor, safra kesesi taşına zemin hazırlıyor, kilo almayı kolaylaştırıyor ve sindirim fonksiyonlarını aksatıyor. İşte, karaciğer yağlanması hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...

Karaciğerinizi yağlandıran “fazla yağlı” şeyler yemeniz değil, “şeker ve undan zengin” beslenmenizdir. Hayatınızdan beyaz, işlenmiş unu çıkarın. Nişastayı kaldırın, hatta unutun. Tam tahıldan yapılmış gıdaları bile ölçülü tüketin. Beyaz ekmeği terk edip tam tahıl ekmeği yiyin, onu da öğün başı bir dilimle sınırlayın.

Karaciğerinizi sağlıklı ve dengeli sofralara oturtun. Bol sebze, makul miktarda (abartmadan) meyve yiyin. Meyvenin fazlası karaciğeri hemen yağlandırır. Kavrulmamış kuru yemiş, balık ve az yağlı et içeren mönüleriniz olsun. Besin kaynaklarınızın yüzde 30’unun yağ olduğunu unutmayın.

Yürüyün! Hareket etmek metabolizmayı düzenleyen, şekerin yüksek verimli yakıt olarak kullanılmasını sağlayan, insülin direncini yöneterek karın içi yağlanmayı azaltıp karaciğerin yağ depolamasını engelleyen en iyi, en etkili ve en ucuz "ilaç"tır.

Gizli şeker kaynaklarına dikkat edin. Gıda etiketlerini dikkatle okuyun. Hazır çorbadan ketçapa pek çok gıda gizli şeker kaynıyor, çoğu da fruktoz içeriyor üstelik. Mısır şurubu katılmış ürünlerden adeta bir zehirmişçesine kaçın. “Früktoz patlamaları”ndan korunun.

Özellikle içeceklerle kazanılan früktoz miktarı inanılmazdır. Meşrubatlar, gazlı kolalı içecekler, taze sıkılmış olsalar da meyve suları riskli olabilir sizin için.

Karaciğerin sevdiği yiyecekleri tüketin: Lahana grubu ne varsa her gün yiyin. Turpgilleri sofranızdan eksik etmeyin. Rokayı kahvaltıda bile arayın.

Soğan ve sarımsak, içerdikleri sülfür sayesinde karaciğerinizi temizler. Kokularına bakmayın, bol bol yiyin ve tabii ki enginar. Listeye pırasayı, bamyayı, taze fasulyeyi, kabağı, ıspanağı, pazıyı da ekleyin.