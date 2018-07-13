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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sağlık
13.07.2018 - 18:46, Son Güncelleme:

Kantaron yağının faydaları nelerdir?

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Kantaron yağının faydaları nelerdir?

Kantaron yağının faydaları birçok kişi tarafından araştırılan ve sorgulanan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Cilde ve saça olan faydasıyla bilinen kantaron yağı nedir? Faydaları nelerdir?

Kantaron doğadan gelen mucizevî bir bitkidir. Dahili ve harici kullanım ile birçok faydasının görüldüğü kantaron yağı son derece etkili bir yöntemdir. Yanık ve yara tedavisi başta olmak üzere ciltteki her türlü sorunun tedavisinde kantaron yağı kullanılır.

Kantaronun içeriğinde ne var?

• % 0.9-5.0 oranında hiperforin ve adhiperforin
• % 0.05-03 oranında hiperisinin ve psödohiperisin
• % 4 oranında flavonoid türlerini içerir.

Kantaron yağının faydaları nelerdir?

• Kanamaları durdurur.
• Menopozdan kaynaklı ruhsal hastalıklara iyi gelir
• Cilt hastalıklarını tedavi eder.
• Cilt tonunu eşitler.
• Algılama ve kavrama yeteneklerini geliştirir.
• İntihaplaşmalara iyi gelir.
• İshale iyi gelir.
• Romatizma ağrılarına iyi gelir.
• Gut hastalığına iyi gelir.
• Sarılık hastalığını tedavi eder.
• Virüsler ve bakterilerden kurtarır.
• AIDS ve HIV virüsüne karşı savaşır.
• Alkol, sigara ve kafein gibi bağımlılıkları tedavi eder.
• Açık yaralar ve kesikleri iyileştirir.
• Depresyon yaşayan kişileri sakinleştirir.
• Uyku sorunlarını ortadan kaldırır.
• Güneş yanıklarını tedavi eder.
• Antiseptik özelliği sayesinde mikrop oluşumu engeller.
• Hücreleri yeniler.
• Şişlikleri indirir.
• Bebek pişiklerine iyi gelir.
• Kan şekerini düşürür.
• Varislere iyi gelir.
• Mide ağrılarını geçirir.
• İdrar kaçırma tedavilerinde kullanılır.

Kantaron yağının saça yararları nelerdir?

• Saçı onarır ve saçın yıpranmasını engeller.
• Saçların kepeklenmesini engeller.
• Saç dökülmelerini durdurur.
• Saç derisinde oluşan egzama gibi hastalıkların önler.
• Saç derisindeki hücrelerin gelişimini sağlar.
• Saç diplerindeki kaşıntıları yok eder.
• Saçları nemlendirir.
• Saçların daha hızlı uzamasını sağlar.
• Saçların daha gür görünmesini sağlar.

Kantaron yağı saça nasıl uygulanır?

Banyo yapmadan 1 saat önce saçınıza yeterli miktarda kantaron yağı sürün ve parmak uçlarınızla saç diplerinize bu yağı yedirin. 1 saat sonra şampuan ile iyice durulayın.

Kantaron yağının cilde faydaları nelerdir?

• Sivilce izlerini yok eder.
• Cildi nemlendirir.
• Sivilce ve akneleri geçirir.
• Cilt lekelerini geçirir.
• Güneş yanıklarını yok eder.
• Kuru cildi nemlendirir.
• Cilt hücrelerini yenileyerek ölü derinin ciltten atılmasını sağlar.
• Cilt üzerinde bulunan pullu görüntü ve kabarmaları geçirir.

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