Kanser belirtileri nelerdir? Kanser neden olur ve nasıl oluşur? İşte, 7 belirti

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'Kanser', belirtileri hakkında bilinçli olunması ve erken dönemde teşhis edilebilmesi sayesinde günümüzde artık tedavi edilebilen bir hastalık… Kanserden korunmak ve sağlıklı bir yaşam sürmek ise vücutta meydana gelebilecek küçük değişiklikleri önemsemekle mümkün…

Memorial Sağlık Grubu Antalya Onkoloji Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, 1-7 Nisan Kanser Haftası’nda, vücutta hangi değişikliklerin hangi kanserlere işaret edilebileceğini anlattı. Prof. Dr. Özdoğan, bu belirtilerin kısa süreli görüldüğünde önemsiz olabilse de, birkaç haftadan uzun sürmesi durumunda doktora başvurulması gerektiğini vurguladı.

KARINDA ŞİŞLİK 2 HAFTADAN UZUN SÜRÜYORSA

Sürekli devam eden, karında 2 hafta veya daha uzun süren şişlik ciddiye alınmalıdır. Karında şişlik veya genişleme, yumurtalık kanserinin erken ve bazen de tek belirtisi olabilir. Karında şişlik, hem erkek hem de kadınlarda sık görülen yaşam kaybı riski yüksek olan kolorektal yani kolon ve rektum kanserlerinin belirtisi de olabilir.

AZ MİKTAR YEMEK SONRASI SİNDİRİM ZORLUĞU VARSA

Az miktarda yenen bir yemek sonrası bile tokluk hissetmek yumurtalık, pankreas veya mide kanseri belirtisi olabilir. Pankreas kanseri, en zor tedavi edilen ve mümkün olan en erken evrede tespit edilmesi gereken bir türdür. Hem erkek hem de kadınlarda görülen pankreas kanserinin diğer sık rastlanan belirtileri; iştah kaybı, istem dışı kilo kaybı, sarı renk gözler ve/veya cilt (sarılık) ve solgun, iri, kaygan ve yüzen dışkıdır.

SIK İDRARA ÇIKILIYOR VE DIŞKILAMA ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞİYORSA

Sık idrara çıkma veya sık idrara çıkma isteği olmasına rağmen idrara çıkamama, mesane kanserinin sinsi belirtilerindendir. Daha çok ileri yaştaki erkekleri etkileyen bu hastalıkta, kırmızımsı sarı veya koyu kırmızı idrar görülür. Sık idrara çıkma isteği, yumurtalık kanserinin de göze çarpan belirtilerinden biridir. Dışkılama alışkanlıklarında birkaç günden uzun süren değişiklik (ishal, kabızlık v.s.) veya dışkılama hissi, dışkılama sonrası rahatlayamama gibi belirtiler de kolorektal kanserlerin göstergesi olabilir.

MEMEDE ELE GELEN KİTLE VE DEĞİŞİKLİKLER GÖRÜLÜYORSA

Memede kitle, meme kanserinin en sık rastlanan belirtilerinden biri olmasına rağmen daha göze çarpan belirtileri de mevcuttur. Memenin tümü veya bir kısmında şişlik, memenin derisinde kızarıklık veya renk değişikliği, nadir görülen ancak oldukça agresif olan ve yaşam kaybı riski taşıyan inflamatuvar (iltihaplı) meme kanseri belirtileri olabilir. Bu belirtiler sadece kadınlar için değil, erkekler içinde meme kanserinde dikkat edilmesi gereken belirtilerdir.

İSTEM DIŞI KİLO KAYBEDİLİYORSA

Kilo kaybı istem dışında gerçekleşirse, kanserin habercisi olabilir. Açıklanamayan kilo kaybı; mide, pankreas, akciğer ve zaman zamanda böbrek kanserlerinde sıkça rastlanan bir belirtidir. İstem dışı kilo kaybı, kişinin iştahı yerinde olmasına ve iyi beslenmesine rağmen kilo kaybı yaşamasıdır. Buna ek olarak, bazı kişilerde mide bulantısı, kusma ve halsizlik belirtileri de görülebilir.

SES KISIKLIĞI UZUN SÜRÜYORSA

Ses kısıklığı; soğuk algınlığı, alerji veya basit bir ses rahatsızlığı olarak değerlendirilebilir. Ancak devam eden ses kısıklığına dikkat edilmesi gerekir. Sigara kullanan kişilerin, devam eden ses kısıklığında doktora başvurması olası gırtlak veya akciğer kanserinin daha erken teşhis edilmesine ve daha etkin bir tedaviye imkan sağlar. Ayrıca, ses kısıklığı özofajeal, mide veya tiroid kanseri belirtisi olarak da görülebilir.

TIRNAKLARIN ÜZERİNDE ÇİZGİLENMELER VARSA

Ayak veya el tırnaklarınızda görülen koyu renk çizgiler, endişelenecek bir durum olduğu anlamına gelmeyebileceği gibi en fazla yaşam kaybı riski taşıyan kanser türlerinden biri olan cilt kanserinin (melanom) belirtisi de olabilir. Bu belirtilerin göz ardı edilmemesi gerekir. Bunun yanı sıra kronik yaralar, deri tüberkülozu, yara izleri, bazı kanserojen madde içeren kimyasallar ve risk taşıyan benlerin (rengi ve şekli değişik, büyük benler) cilt kanserinde etken rol oynayabileceği unutulmamalıdır.