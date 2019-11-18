Jet lag nedir? Jet lag etkisi için alınabilecek önlemler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Sağlık HaberleriJet lag nedir? Jet lag etkisi için alınabilecek önlemler
GeriSağlık Jet lag nedir? Jet lag etkisi için alınabilecek önlemler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Sağlık
18.11.2019 - 17:38, Son Güncelleme:

Jet lag nedir? Jet lag etkisi için alınabilecek önlemler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Jet lag nedir? Jet lag etkisi için alınabilecek önlemler

Jet lag sorunu kendisini farklı şekilde gösterebilir. Bu nedenle bazı kişilerde jet lag belirtilerinin birçoğu görülürken; bazılarında birkaçı görülebilir. Uçuş sonrası zaman dilimi değişikliğinden kaynaklanan jet lag etkisi bazı önlemlere dikkat edilerek azaltılabilir. Peki, jet lag nedir? İşte, jet lag etkisi için alınabilecek önlemler...

Yirmi dört saatlik zaman dilimi içinde vücuttaki her hücre beyinden aldığı sinyallere göre kendini ayarlar. Ani zaman değişiklikleri bu düzeni bozması bir takım sorunlara neden olabilir, bu durumlardan biri de jet lag adı verilen sorundur. Biyolojik saat ile iniş yapılan yerin saati arasındaki uyuşmazlık jet lag durumunu ortaya çıkarır. En bilinen etkisi uykusuz olan jet lag, aşırı yorgunluk, uykusuzluk, dikkatsizlik ve sindirim sorunlarına neden olabilir.
Jet lag özellikle havayolu pilotları, uçak mürettebatı ve sık seyahat edenler için bir sorundur. Hava yollarının jet lag sorunundan kaynaklanan pilot yorgunlukla mücadeleye yönelik düzenlemeleri vardır. Pek, jet lag etkisi için alınabilecek önlemler neler?

JET LAG İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Uçuş öncesinde alabileceğiniz önlemler

-Seyahatinizden önce iyi dinlenin, sağlıklı beslenin ve vücut direncinizi yüksek tutun.
-Uçuş öncesinde uykunuzu almaya özen gösterin ve hazırlıklarınızı son güne bırakmayın.
-Seyahatinizden bir gün önce saatinizi gideceğiniz bölgenin yerel saatine göre değiştirin.
-Doğu yönüne gerçekleştireceğiniz seyahatinizden önceki birkaç gün erken kalkın. Seyahatiniz batı yönüneyse yatış saatinizi uzatın ve sabahları biraz daha fazla uyuyun.

Uçuş sırasında alabileceğiniz önlemler

-Uçakta uyanık kalmaya özen gösterin. Uzun süre uyanık kalmak için sıvı tüketin ve protein ağırlıklı beslenin. Peynir, balık, et, yumurta ve süt ürünlerini tercih edin.
-Uçuş sırasında dehidrasyonu (sıvı kaybını) önlemek için bol miktarda su tüketin.
-Kafeinli, gazlı ve alkollü içeceklerden uzak durun.
-Bol bol C vitamini tüketin.
-Kabin egzersizlerini uygulayarak kan dolaşımınızı hızlandırın.

Uçuş sonrasında alabileceğiniz önlemler

-Gece vardıysanız uykunuz yoksa bile uyumaya çalışın.
-Mümkün olduğunca gün ışığı alın.
-Rahat uyumak için bitki çaylarını tercih edin.
-Uyku ilacı kullanmayın.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle