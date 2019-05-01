İrritabl bağırsak (huzursuz bağırsak) sendromu nedir?
Huzursuz bağırsak ya da diğer adıyla irritabl bağırsak sendromu (IBS), bir sindirim problemidir. Kalın bağırsağı etkileyen huzursuz bağırsak sendromunun ortaya çıkmasında ve gelişmesinde rolü olduğu düşünülen çeşitli faktörler vardır. Peki, huzursuz bağırsak sendromu tam olarak nedir?
İrritabl Barsak Sendromu (İBS) oldukça sık karşılaşılan bir sağlık problemidir. İrritabl bağırsak sendromu veya irritabl barsak sendromu (IBS). Tehşis edilen farklı bir hastalığın olmaması durumunda, kesintili abdominal ağrı, kasılma ve ishal kombinasyonu ya da kriz şeklinde bunların yaşanması durumunda ortaya çıkar. İrritabl bağırsak (huzursuz bağırsak) sendromu, karında şişkinlik, ağrı, aşırı gaz, kabızlık veya ishal gibi yakınmalarla kendini göstermektedir.
SEMPTOMLARI NELERDİR?
IBS'nin semptomları karın bölgesinde kesintili, kramp şeklinde ağrı, genellikle sol tarafta oluşan abdominal distansiyon, gaz çıkarılması ya da barsak faaliyetleri sonucu oluşan geçici rahatlama; barsakların tam boşalmadığı hissi, aşırı gaz, mukus akıntısı, ishal, kasılmalar ve mide bulantısıdır. Bazı insanlarda ayrıca sindirim yollarıu ile ilgisi olmayan baş ağrısı sırt ağrısı ya da yorgunluk gibi semptomlara da rastlanmaktadır.
Semptomlar tipik olarak kesintili ve genellikle yaşam boyu tekrarlayan ancak zamanla sıklığı ve şiddeti azalan bir şekilde seyreder. Durum genellikle komplikasyona yol açmaz.
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