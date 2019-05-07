Hurmanın faydaları neler? 1 hurma kaç kalori?
Ramazan ayının gelişiyle birlikte hurmaları pazar ve market raflarında daha sık görmeye başladık. Akdeniz ve Orta Doğu coğrafyasının sağlıklı ve mükemmel lezzetlerimizden biri olan hurma, dikkatli tüketildiğinde oldukça faydalı bir besin. Peki, hurmanın faydaları neler? 1 hurma kaç kalori? Hurma diyeti nasıl yapılır?
Hurma, palmiyegiller familyasından dekoratif yapraklı bir palmiye türüdür. Palmiyeler gibi tropikal, ılıman ve çöl ikliminin görüldüğü yerlerde yetişir. Kazık ve saçak kök yapısına sahiptir. Ağacın pürüzlü gövdesi gri ağırlıklı kahverengi gibidir. Kardeşlenme eğilimi vardır. Gövdesinden ve altından yavrular verebilir.
İftarda veya sahurda az miktarda hurma tüketimi, vücudu dinlendirici etki gösterir. Bir adet kuru hurma ortalama 28 kcal'dir.
HURMANIN FAYDALARI NELER?
Bağırsak iç dengesini ve kabızlığı önler.
Mükemmel bir demir ve potasyum kaynağı olan hurma, sarı nokta hastalığı ile mücadelede işe yarayan zeoksantin isimli karetenoidin de en güçlü kaynaklarından biridir.
Bedensel ve zihinsel yorgunluğu azaltır. Vücuda enerji ve kuvvet verir.
Kansızlığa iyi gelir, kan yapıcıdır.
Hamile kadının bebeğini besler, yapısındaki potasyum çocukların büyümesini sağlar. Ayrıca anne sütünü arttırır.
Ülsere ve böbrek yetmezliğine fayda sağlar. Sindirim sistemi ve boşaltım sistemini temizler. Stresi ve gerginliği azaltır.
Kansere, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucudur. Kalp krizi riskini azaltır.
Bronşit, verem, kuru öksürük ve soğuk algınlığına iyi gelir.
K vitamininden, B grubu vitaminlerden de çok zengin olan hurma, güçlü K vitamini yapısı nedeniyle pıhtılaşmayı önleyebilen ve kemiklere güç veren bir lezzet.
Cinsel gücü artırır.
Barındırdığı potasyum sayesinde çocukların gelişimini destekler.
Hurma Diyeti Nasıl Yapılır?
1- Her gün 21 hurma yiyebilirsiniz.
2- Her gün yağsız 3 kase yoğurt tüketebilirsiniz.
3- Yoğurdun içeriği besleyicilik yönünden yüksektir bu yüzden sağlık sorunu yaratmaz.
4- Hurmanın sizi gün boyunca tok tutacaktır
5- Yoğurt ile hurma birleştiği anda harika bir yağ yakıcı oluşacaktır.
6- Yoğurdu soğuk bir şekilde tüketin. Vücut onu ısıtmak için kalori harcayacaktır. Bu da yağ yakma anlamına geliyor.
7- Diyet boyunca hurma sizi tok tutacak yoğurtta gün boyu almanız gereken besin kaynaklarını size verecektir.
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