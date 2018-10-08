Hünnap nedir? Hünnapın faydaları neler?
Eylül ayında olgunlaşmaya başlayan hünnap, pazar ve market raflarında yer almaya devam ediyor. Ancak 4000 yıllık bir geçmişi olmasına rağmen çok fazla bilinmiyor. Peki, hünnap tam olarak nedir? Hünnapın faydaları neler?
Hünnap, cehrigiller familyasına ait bir bitki. Üzerinde kahverengi tonlarında incecik bir kabuğu bulunan meyve, Çin'de çokça tüketiliyor ve "ölümsüzlük meyvesi" ya da "Tanrı'nın bir hediyesi" gibi sıfatlarla anılıyor.
Rusya, Kuzey Afrika, Güney Avrupa, Orta Doğu ve Batı Amerika’da yetiştirilen hünnap, sert çekirdekli, iri zeytin biçiminde ve büyüklüğündedir. İlk başlarda yeşil iken olgunlaştıkça kırmızıya ve siyah-mor renge döner. En dış çeperi derimsi ve ince, pulpası (yumuşak kısım) kopartıldığında elmadaki gibi sert ve beyaza yakındır. Ancak birkaç saat içinde sarılaşır ve yumuşar. Birkaç gün içinde kabuğu da buruşur. Pulpa, tatlı lezzetlidir. Hünnap, bahçelerde yetiştirildiği gibi yabanî olarak da bulunur.
HÜNNAPIN FAYDALARI
• Hünnap her şeyden önce A ve C vitamini zengini. Ayrıca içinde bol miktarda kalsiyum ve magnezyum da var ki bu ikili kemiklerin ve damarların vazgeçilmezi.
Ayrıca güçlü posa yapısı nedeniyle kabızlık problemine de çözüm üretebiliyor. Hünnapın bağışıklığı güçlendirdiği belirtiliyor.
• Sindirim sisteminizi düzenler; kabızlık gibi durumlardan kurtulmanızı sağlar.
100 gramı içerisindeki potasyum; günlük potasyum değerinizin %7 civarını karşılamasıyla beraber, kalp ve damar sağlığınıza iyi gelir.
• Diğer bir çok meyvenin aksine; glisemik indeksi düşük olduğu için uzun süre tokluk sağlar.
• Özellikle düzenli spor yapan biriyseniz, içindeki yüksek magnezyum oranı yoğun antrenman sonrası oluşabilecek kas ve kemik ağrılarınıza iyi gelecektir.
• Kanser hüclerinin oluşumu ve dağılımını önleyici özelliğe sahiptir.
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