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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
11.11.2019 - 16:38, Son Güncelleme:

Hangi kan grubu kimlerden kan alabilir? Kimlere kan verebilir?

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Hangi kan grubu kimlerden kan alabilir? Kimlere kan verebilir?

Üretilemeyen bir doku olan kan,bilimsel araştırmalar ışığında ana olarak A,B,AB ve O olarak 4 grupta ifade edilir, buna ek olarak ara gruplar olduğu gibi  RH(+) Pozitif ve RH(-) Negatif olarak tanımlanan kan gruplarıda vardır. Peki hangi kan grubu kimden ve kimlerden kan alır? Kan grubu bütün kan gruplarına uyar mı? Kimlerden kan alınır, kimlere kan verilir? Hangi kan grubu kimlere kan verir?

 

Kan bağışında bulunabilecek kişilerin dikkat etmesi gereken bir takım faktörler bulunuyor. Kanın tek kaynağı, sağlıklı bağışçılardır. 18 ve 65 yaş arasında, sağlıklı, bulaşıcı hastalıkları olmayan ve bulaşıcı hastalık riski bulunmayan, son altı ayda ( dövme, piercing..vb) şeyler yaptırmamış ve 50 kg üzerinde olan kişiler kan bağışında bulunabilirler. Kan bağışında bulunacak kişilerin, Hemoglabin düzeyi, erkeklerde en az 13,5g/dl en çok 18.0 g/dl ve kadınlarda en az 12,5 g/dl en çok 16,5 g/dl olmalıdır. Bağış sıklığı, erkeklerde 90, kadınlarda is 120 günde birdir.

HANGİ KAN GRUBU HANGİSİNDEN KAN ALABİLİR?

AB Rh+ Tüm kan gruplarından

AB Rh- Tüm Rh- kan gruplarından

A Rh+ O Rh- O Rh+ A Rh- A Rh+

A Rh- O Rh- A Rh-

B Rh+ O Rh- O Rh+ B Rh- B Rh+

B Rh- O Rh- B Rh-

O Rh+ O Rh- O Rh+

O Rh- O Rh-

HANGİ KAN GRUBU HANGİSİNE KAN VEREBİLİR?

AB Rh+ AB Rh+

AB Rh- AB Rh- AB Rh+

A Rh+ A Rh+ AB Rh+

A Rh- A Rh+ A Rh- AB Rh+ AB Rh-

B Rh+ B Rh+ AB Rh+

B Rh- B Rh+ B Rh- AB Rh+ AB Rh-

O Rh+ Tüm Rh+ kan gruplarına

O Rh- Tüm kan gruplarına

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