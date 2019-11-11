Hangi kan grubu kimlerden kan alabilir? Kimlere kan verebilir?
Üretilemeyen bir doku olan kan,bilimsel araştırmalar ışığında ana olarak A,B,AB ve O olarak 4 grupta ifade edilir, buna ek olarak ara gruplar olduğu gibi RH(+) Pozitif ve RH(-) Negatif olarak tanımlanan kan gruplarıda vardır. Peki hangi kan grubu kimden ve kimlerden kan alır? Kan grubu bütün kan gruplarına uyar mı? Kimlerden kan alınır, kimlere kan verilir? Hangi kan grubu kimlere kan verir?
Kan bağışında bulunabilecek kişilerin dikkat etmesi gereken bir takım faktörler bulunuyor. Kanın tek kaynağı, sağlıklı bağışçılardır. 18 ve 65 yaş arasında, sağlıklı, bulaşıcı hastalıkları olmayan ve bulaşıcı hastalık riski bulunmayan, son altı ayda ( dövme, piercing..vb) şeyler yaptırmamış ve 50 kg üzerinde olan kişiler kan bağışında bulunabilirler. Kan bağışında bulunacak kişilerin, Hemoglabin düzeyi, erkeklerde en az 13,5g/dl en çok 18.0 g/dl ve kadınlarda en az 12,5 g/dl en çok 16,5 g/dl olmalıdır. Bağış sıklığı, erkeklerde 90, kadınlarda is 120 günde birdir.
HANGİ KAN GRUBU HANGİSİNDEN KAN ALABİLİR?
AB Rh+ Tüm kan gruplarından
AB Rh- Tüm Rh- kan gruplarından
A Rh+ O Rh- O Rh+ A Rh- A Rh+
A Rh- O Rh- A Rh-
B Rh+ O Rh- O Rh+ B Rh- B Rh+
B Rh- O Rh- B Rh-
O Rh+ O Rh- O Rh+
O Rh- O Rh-
HANGİ KAN GRUBU HANGİSİNE KAN VEREBİLİR?
AB Rh+ AB Rh+
AB Rh- AB Rh- AB Rh+
A Rh+ A Rh+ AB Rh+
A Rh- A Rh+ A Rh- AB Rh+ AB Rh-
B Rh+ B Rh+ AB Rh+
B Rh- B Rh+ B Rh- AB Rh+ AB Rh-
O Rh+ Tüm Rh+ kan gruplarına
O Rh- Tüm kan gruplarına
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle