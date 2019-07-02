Güneş yanığı nasıl geçer? Güneş yanığına ne iyi gelir?

Özellikle açık ten rengi ve açık saç rengi olanlar, güneş ışığına maruziyetin fazla olduğu açık alanlarda çalışanlar veya tatil yapanlar, derinin güneş ışığına hassasiyetini artıran ilaç (bazı antibiyotikler, tansiyon ilaçları, mantar ilaçları gibi) kullananlar kendilerini UV ışıktan korumadıkları takdirde daha sık güneş yanığı yaşayabilir. İşte, güneş yanığına iyi gelen yöntemler...

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülşen Akoğlu, güneş yanıkları hakkında bilgi verdi.

"ÇOCUKLAR RİSK ALTINDA"

Doç. Dr. Akoğlu, güneş yanıklarının sadece güneşli havalarda görülmediğini, güneş yanığının sadece deniz veya havuz tatillerinde görülebileceği düşüncesinin doğru olmadığını söyledi. Dağ, yayla gibi diğer açık alanlarda da bu riskin bulunduğunu aktaran Akoğlu, açık alanlarda çalışanların da risk altında olduğunu, hemen her mevsiminde güneş yanıklarının görülebileceğini vurguladı.

Güneş ışınlarına maruziyetin çocukluk ve ergenlik dönemlerinde daha fazla olduğunu ifade eden Akoğlu, "Güneş yanığı gelişme riski çocuklarda, erişkinlere göre çok daha fazladır. Çocuklar özellikle yaz aylarının yaklaşması ile beraber ev dışında fazla zaman geçirmekte ve genelde güneş yanığı olduklarını fark edememektedir." dedi.

BELİRTİLERİ NELER?

Doç. Dr. Gülşen Akoğlu, güneş yanığının güneşte kaldıktan 3-5 saat sonra, açık tenlilerde daha kısa sürede deride kızarıklık, aşırı ve yoğun hassasiyet ile kendini gösterdiğini belirtti.

Akoğlu, şiddetli güneş yanıklarında deri üzerinde içi su dolu kabarcıklar, şiddetli ağrı ve ödem görüldüğünü ifade ederek, şunları anlattı:

"Vücut ısısında artış ateş yükselmesi, mide bulantısı, kusma, baş ağrısı ve tansiyon düşmesi gözlenebilir. Bu şikayetler mevcutsa en kısa zamanda bir sağlık merkezine başvurulmalıdır.

Güneş yanığı akut yani kısa zamanda gelişen sonuçları olduğu gibi uzun dönemde derimizin sağlığını bozacak önemli gelişmelere de neden olabilir. Özellikle küçük yaşlardan itibaren ve sık sık güneş yanığı geçiren kişilerde deri kanseri gelişme riski, özellikle çok ciddi bir deri kanseri olan melanom gelişme riski artmaktadır. Bunun dışında güneş yanıkları, insanların yaşlandıkça kırışıklıklarında daha çok artış ve deri renginde düzensizlikler gibi kozmetik sorunlara sebep olmaktadır."

NELER YAPILMALI?

Doç. Dr. Akoğlu, güneş yanığı olan kişinin güneş ışığından uzaklaşması ve serin bir yerde dinlenmesi gerektiğini ifade ederek, yanık bölgelerine soğuk uygulama yapılması gerektiğini söyledi.

Güneş yanığı olan bölgeye soğuk su ile ıslatılmış bezlerin serilmesi veya doğrudan soğuk su altına tutulmasının uygun olduğunu belirten Akoğlu, "Ağrı için ağrı kesici alınabilir. Yanık bölgesine bol nemlendirici uygulanması faydalı olacaktır. Eğer içi su dolu kabarcıklar gözlenirse soyulmamalı, bir dermatoloğa başvurulmalıdır. Hastanın klinik durumuna göre hekim kortizon içeren kremler tercih edebilir ve yanık bölgesinin enfeksiyon kaptığını tespit ederse antibiyotik tedavisi uygulayabilir." dedi.

NASIL KORUNMALI?

Güneş yanığının önlenebileceğinin altını çizen Akoğlu, şu bilgileri verdi:

"Güneş ışınlarının en güçlü olduğu sabah 10.00 ile öğleden sonra 16.00 arasında güneşte kalınmamalıdır. Eğer bu zaman diliminde dışarıda olunması gerekliyse gölgede durmalı, şapka takılmalı, şemsiye kullanılmalı ya da uzun kollu ince giysiler giyilmelidir. Bu şekilde fiziksel olarak tenimizi korusak da giysilerin örtmediği bölgeler güneşten koruyucularla korumalıdır. Güneşten koruyucu ürünler, güneşe maruziyetten 15-30 dakika önce tüm güneş gören yerlere sürülmeli, 2-3 saatte bir tekrarlanmalıdır. Baş bölgesine sürülürken, kulak kepçeleri, ense, boyun, dekolte bölgesi unutulmamalıdır."

GÜNEŞ YANIKLARI İÇİN DOĞAL TAVSİYELER

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte en çok merak edilen konulardan biri de güneş yanıklarının nasıl geçeceği oldu. Bu rahatsızlıktan şikayetçi vatandaşlar, "Güneş yanığına ne iyi gelir?" ve "Güneş yanığı nasıl geçer?" gibi sorularına yanıt arıyor. İşte, ağrınızı ve acınızı dindirecek bazı doğal yöntemler...

ÇAY: Çay özellikle güneş altında uzun süre uyuyakaldığınızda kullanabileceğiniz mucize bir bitkisel tedavidir. Gözlerinizin üzerine demlenmiş ve soğumuş poşet çayları koyarak rahatlamasını sağlayabilirsiniz. Aynı şekilde banyo suyunuza ya da küvetinize de koyarak yanıklarınızı rahatlatabilirsiniz.

LAVANTA YAĞI: Lavanta bitkisi güzel kokusunun yanında iyi de bir nemlendiricidir. Bu özelliği nedeniyle de güneş yanıklarının tedavisinde kullanılabilir. En sık kullanılan bitkisel yöntemlerden biri olan lavanta yağı hem yanmış cildinizi nemlendirir hem de ağrı kesici özelliği sayesinde ağrınızdan kurtulmanıza yardımcı olur.

SALATALIK: Salatalık bol su içeriği sebebiyle cilt için oldukça önemli bir doğal yöntemdir. Cildi canlandırıcı ve onarıcı bir etkiye sahiptir. Bu özelliklerinden dolayı da güneş yanıklarının tedavisi için oldukça iyi bir doğal yöntemdir. Yanık bölgeye sürdüğünüz salatalık suyu cildi rahatlatır ve tedavi eder.

YULAF EZMESİ: Güneş yanıklarında kullanılan bir diğer doğal yöntem olan yulaf ezmesi cildin serinlemesine ve acı hissinin azalmasına yardımcı olur. Bu tedaviyi uygulamak için yarım bardak yulaf ezmesi bir bardak kaynar suya koyulup karıştırılır. Bu karışım soğuduktan sonra yanık bölgeye uygulanır. 10 dakika bekledikten sonra cilt ılık suyla temizlenir.

ELMA SİRKESİ: Her konudaki mucizesiyle bizi her defasında şaşırtan sirke güneş yanıkları için de çok iyi bir doğal yöntem. Cildin pH dengesini düzenleyen ve bu sayede rahatlatan elma sirkesini yanık bölgeye suyla karıştırıp uygulayabilirsiniz. Ayarınızı bir bardak suya bir tatlı kaşığı elma sirkesi gibi yapabilirsiniz.

ALOE VERA: Aloe veranın cilt için ne kadar iyi bir bitki olduğundan sık sık bahsediyoruz. Nemlendirici ve rahatlatıcı etkisi olan bu bitki güneş yanığı tedavisinde de kullanılan son derece etkili bir yağ. Yanık bölgenin üstüne sürüldüğünde acıyı alır ve cildi serinletir.