Göz seğirmesi neden olur? Göz seğirmesi nasıl geçer?
Çoğunlukla stres, sigara kullanımı ve uykusuzlukla ortaya çıkan göz seğirmelerinin, bunlardan farklı nedenlere bağlı olduğu durumlar da mevcut. Günlük yaşam kalitesini düşüren, göz seğirmelerinin altında yatan nedenleri merak eden vatandaşlar bir yandan da göz seğirmesinden nasıl kurtulacaklarını araştırıyor. Peki, göz seğirmesi neden olur? Göz seğirmesi nasıl geçer?
Çok yaygın bir şikayet olan göz seğirmesinin bedenin uyarısı olabileceğine dikkat çeken uzmanlar göz seğirmelerinin, göz içi iltihapları gibi ciddi göz hastalıklarının da belirtisi olabileceğini ifade ediyor. İşte, göz seğirmeleri hakkında merak edilen detaylar...
GÖZ SEĞİRMESİ NEDEN OLUR?
Göz seğirmesi genellikle üst göz kapağında hissedilir ve birkaç saniye, 1 -2 dakika gibi kısa sürede kendiliğinden geçer. Kısa süreli yaşanan göz seğirmeleri genellikle stres, sigara kullanımı, çok fazla alkol, kafein tüketmek, uykusuzluk, yorgunluk, dengesiz beslenme ve bazı ilaçların yan etkilerine bağlı olarak ortaya çıkar. Bu etkenler ortadan kalktığında da şikayetler son bulur.
Göz seğirmesine neden olan hastalıkların başında göz kuruluğu, göz alerjileri, göz bozuklukları, konjonktivit, halk arasında bilinen ismiyle pembe göz, göz içi iltihapları yani üveit, göz kapağı iltihapları yani blefarit, gözün tahrişi, ışık hassasisyeti ya da ışık ıntoleransı olarak bilinen fotofobi gelir.
NE ZAMAN DOKTORA GİTMELİ?
Uzun süreli, kronik göz seğirmelerinin hastalık habercisi olabileceği uyarısında bulunan uzmanlar, uzun süreli şikâyetlerin altında daha ciddi nedenler, göz ya da sinir sistemine bağlı hastalıklar yatıyor olabileceğini söylüyor. Öte yandan, bir haftayı aşan göz seğirmelerinde, göz seğirmesiyle birlikte gözlerde kızarıklık, şişlik ya da üst göz kapağında düşüklük oluştuğu durumlarda, gözlerde hissedilen seğirmeler yüzün başka bir bölümünde de hissedildiğinde uzman bir doktora başvurmak gerekir.
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