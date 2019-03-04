Ebola virüsü nedir? Ebola virüsü belirtileri
Ebola virüsü can almaya devam ediyor. Ebola virüsü Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'da 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü. Peki, ebola virüsü nedir?
Ebola Virüsü insanlarda Ebola Virüsü Hastalığına (Eski adı Ebola Hemorajik Ateşi) yol açar. İnsanlarda ve primatlarda (enfekte maymun, goril, şempanze, meyve yarasası, orman antilobu ve kirpi gibi) sıklıkla ölüme yol açan ciddi bir hastalıktır. Ebola virüsü hastalığı salgınları öncelikle tropikal ormanların yakınında bulunan Orta ve Batı Afrika’nın ücra köylerinde meydana gelmektedir.
Virüs insanlara vahşi hayvanlardan geçer ve insandan insana bulaşır. Meyve Yarasaları (Fruit Bats) Ebola Virüsünün doğal konağı olarak görülmektedir. Hastalığın insan ve hayvanlar için özel bir tedavisi bulunmamaktadır. Yeni geliştirilen aşı salgınların görüldüğü yerlerde kullanılmaktadır.
EBOLA İSMİNİN TARİHİEBOLA İSMİNİN TARİHİ
Ebola ilk olarak 1976 yılında Sudan’ın Nzara ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı 2 salgına yol açmıştır. Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde görülen salgının Ebola Nehri yakınında bir köyde meydana geldiğinden hastalığa bu isim verilmiştir.
Filoviridae (filovirüs) ailesinin 3 üyesinden biri Ebola Virüsü olup diğerleri Marburg Virüsü ve Cueva Virüsüdür.
Ebola Virüsü 5 ayrı türe sahiptir: Bundibugyo Ebola Virüsü (BDBV)Zaire Ebola Virüsü (EBOV)Reston Ebola Virüsü (RESTV)Sudan Ebola Virüsü (SUDV)Taï Forest Ebola Virüsü (TAFV).BDBV, EBOV, ve SUDV Afrika’da görülen büyük Ebola Virüsü Hatalığı salgınlarıyla ilişkilendirilmektedir.
Hastalık Belirti ve Bulguları
• Ateş
• Baş ağrısı
• Eklem ve kas ağrısı
• Halsizlik
• İshal
• Kusma
• Mide ağrısı
• İştahsızlık
Bazı hastalarda da şu belirti ve bulgular görülebilir: Kaşıntı, gözlerde kızarıklık, hıçkırık, öksürük, boğaz ağrısı, göğüs ağrısı, nefes almakta güçlük, yutkunma zorluğu, vücut içinde ve dışında kanamalar. Laboratuvar bulgularında düşük beyaz kan hücreleri ve trombosit sayısı ile yüksek karaciğer enzimleri görülmektedir. Son dönemde böbrek ve karaciğer yetmezliği görülmekte.Belirtiler Ebola virüsüne maruz kalındıktan 2 - 21 gün (genellikle 8-10 gün) sonra görülür. Hastaların bir kısmı iyileşirken, neden bazılarının öldüğü tam olarak anlaşılamamıştır. Bununla beraber ölenlerin virüse karşı yeterli bağışık yanıt geliştiremedikleri bilinmektedir.
Ebola virüsü ile ilgililer http://www.seyahatsagligi.gov.tr/ adresinden alınmıştır
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