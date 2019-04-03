E vitamini hangi besinlerde bulunur?
İnsanların günlük alması gereken E vitamini, yeterli düzeyde alınmadığı takdirde bazı sağlık problemlerine neden olabiliyor. Yağların emiliminde bir bozukluk oluştuğunda E vitamini emilimi de azalır. Genellikle diyet yapanların ihtiyaç duyduğu E vitamininin hangi besinlerde yer aldığı internette sıkça araştırılan konulardan birini oluşturuyor. Peki, E vitamini hangi besinlerde bulunur? İşte, merak edilenler...
Günlük ihtiyacımız olan E vitamini, gerekli besin maddeleri alınmadığı zaman ciddi sorunlarına davetiye çıkarabiliyor. Deney hayvanlarında E vitamini eksikliği kısırlığa, kalp ve diğer kaslarda yorgunluğa, karaciğer hastalıklarına, kırmızı kan hücrelerinin kolayca parçalanmasına neden olmaktadır. İşte, E vitaminini içinde barındıran besinler ve E vitamini ile ilgili bazı bilgiler...
E VİTAMİNİN GÖREVLERİ NELERDİR?
Yağların emiliminde bir bozukluk oluştuğunda E vitamini emilimi de azalır.
* Hücre zarının koruyucusudur (antioksidan) .
* Damar içerisinde akışkanlığı sağlar, damar tıkanıklığını önler. (ateroskleroz)
* Erken doğmuş bebeklerde demirin kullanılmasına yardımcı olarak anemi (kansızlık) oluşumunu engeller.
E VİTAMİNİ GÜNLÜK İHTİYAÇ MİKTARI
Günlük ihtiyaç yetişkin erkeklerde 10 mg, kadınlarda 8 mg ve çocuklarda 3-10 mg arasında değişmektedir.
E VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?
Bitkisel yağlar, tahıl taneleri , yağlı tohumlar, soya, yeşil yapraklı sebzeler, baklagillerdir.
Günlük besinler içinde yeterli miktarda bulunduğundan yetersizlik belirtilerine insanlarda sıklıkla rastlanmamaktadır. Deney hayvanlarında E vitamini eksikliği kısırlığa, kalp ve diğer kaslarda yorgunluğa, karaciğer hastalıklarına, kırmızı kan hücrelerinin kolayca parçalanmasına neden olmaktadır.
Aşırı alındığında zararlı etkisi görülmemiştir.
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