E vitamini hangi besinlerde bulunur?
E vitamini, günlük besin tüketiminde yeterli miktarlarda alınmadığı takdirde, bazı belirtilerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Özellikle diyet dönemlerinde çokca ihtiyaç duyulan E vitamini, en çok tükettiğimiz besinlerin içerisinde yer alıyor. Peki, E vitamini hangi besinlerde bulunur? İşte, o besinler ve detaylı bilgiler
E vitamini, ortaya çıkan eksiklik durumu nedeniyle bazı sıkıntılara neden olabilmektedir. Günlük yiyeceklerde yeterli miktarlarda bulunduğundan insanlarda yetersizlik belirtilerine sıklıkla rastlanmamaktadır. Çok önemli bir vitamin olan vitamin E yağda erir, güneş ışınlarına ve alkali ortama duyarlıdır. Oksijen ve demir ile hemen okside olur, emilimi için safra asitlerine
ihtiyaç vardır. Diyette bitkisel sıvı yağ miktarı arttığında vitamin E’ye ihtiyaç artar.
VÜCUT ÇALIŞMASINDAKİ GÖREVLERİ NELERDİR?
Yağların emiliminde bir bozukluk oluştuğunda E vitamini emilimi de azalır.
* Hücre zarının koruyucusudur (antioksidan) .
* Damar içerisinde akışkanlığı sağlar, damar tıkanıklığını önler. (ateroskleroz)
* Erken doğmuş bebeklerde demirin kullanılmasına yardımcı olarak anemi (kansızlık) oluşumunu engeller.
YETERSİZLİK VE FAZLALIKLARI DURUMUNDA NELER YAŞANIR?
Günlük besinler içinde yeterli miktarda bulunduğundan yetersizlik belirtilerine insanlarda sıklıkla rastlanmamaktadır. Deney hayvanlarında E vitamini eksikliği kısırlığa, kalp ve diğer kaslarda yorgunluğa, karaciğer hastalıklarına, kırmızı kan hücrelerinin kolayca parçalanmasına neden olmaktadır.
Aşırı alındığında zararlı etkisi görülmemiştir.
GÜNLÜK NE KADAR ALMAK GEREKİYOR?
Günlük ihtiyaç yetişkin erkeklerde 10 mg, kadınlarda 8 mg ve çocuklarda 3-10 mg arasında değişmektedir.
E VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?
Bitkisel yağlar, tahıl taneleri , yağlı tohumlar, soya, yeşil yapraklı sebzeler, baklagillerdir.
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