Diş hassasiyeti nedir? İşte tüm merak edilenler...
Diş hassasiyeti geçmişten günümüze gelen hiç de azımsanmayacak ölçüde bir problemdir. Bu zorlayıcı rahatsızlığın birkaç ismi vardır; dentin hassasiyeti ve kök hassasiyeti bu isimlerden birkaçı…
Sıcak, soğuk, tatlı, ekşi veya çok fazla asitli yiyecek ve içecekler, soğuk hava şartları dişlerinizin ağrımasına ya da sızlamasına neden oluyorsa dişleriniz hassas demektir. Diş hassasiyeti, kısa süreli ve geçici bir ağrıyla karakterize olsa da, hassasiyete yol açan ana nedenler tedavi edilmediği takdirde, ağız sağlığı sorunları daha da büyüyebilir ve tedavileri zorlaşabilir.
DİŞ HASSASİYETİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER!
Asitli yiyecek ya da içeceklerin düzenli olarak tüketilmesi dişin minesini aşındırır ve dişlerde hassasiyet oluşmasına neden olur.
Diş hassasiyeti genelde 25-30 yaşlarındaki kişilerde görülür.
Diş ve diş eti yapıları kişiler arasında farklılık gösterir. Bu nedenle diş fırçası üreticileri farklı diş yapıları için farklı diş fırçaları üretmektedir. Örneğin diş hassasiyeti yaşayan bir bireyin sert fırça kullanması yanlış olacaktır. En doğrusu diş hekiminize danışarak fırça kullanmanızdır.
Yanlış diş fırçası kullanımının yanı sıra çok sert diş fırçalamak da diş etine zarar verir. Bazı kişiler dişlerini daha sert bir şekilde fırçalayarak daha iyi temizlediklerini ya da dişlerinin daha beyaz olacağını zannederler. Oysa bu diş ve diş etlerine zarar vermek ve canlarını yakmaktan başka bir işe yaramaz.
Dişlerini sıkan ya da gıcırdatan bireylerde diş hassasiyetinin görülmesi çok yaygın bir durumdur.
Diş eti hastalığı olan bireylerde de genelde diş hassasiyeti görülür. Bunun nedeni diş köklerinin diş eti çekilmesi sebebiyle korumasız kalmasıdır.
PEKİ NE YAPABİLİRİZ?
Dişlerimizi diş ve diş eti yapımıza uygun bir fırçayla fırçalamalıyız.
Tükettiğimiz gıdalara dikkat etmeli, asitli gıdalardan kaçınmalıyız.
Diş gıcırdatma gibi bir problemimiz varsa tedavi olmalıyız. Bu durumda diş hekimi her hastaya uygun koruyucu bir gece plağı yapar ve bunun yatarken kullanılmasını ister. Böylece uykuda yapılan sıkma veya gıcırdatma ile dişlere zarar verilmemiş olur.
Diş hassasiyetine karşı üretilen diş macunlarını tercih etmeliyiz.
Aldığımız önlemlere rağmen dişlerde belirgin bir hassasiyet varsa diş hekimini ziyaret etmeli ve bunu onunla paylaşmalıyız. Bu durumun arkasında çürük vb. bir sebep olabilir. En iyi tedavi seçeneğini muayene yaptıktan sonra diş hekiminin uygulayacağını unutmamalıyız.
Diş Hekimi Sonay Öztan Gökhan
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