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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
15.08.2019 - 10:30, Son Güncelleme:

Detoks nedir, nasıl yapılır?

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Detoks nedir, nasıl yapılır?

Detoks, son yıllarda günlük hayatta, sosyal medya platformlarında en sık duyduğumuz terimlerden biri oldu. Zayıflama yöntemlerinden biri olan detoks programlarıyla ilgili çok fazla bilgi kirliliği var. Peki, detoks nedir, nasıl yapılır? İşte, detoks hakkında bilinmesi gerekenler…

Detoks kelime anlamı ile arınma, temizlenme anlamına gelmektedir. Alkol, kafein içeren içecekler, ilaçlar, hava kirliliği, sigara ve egzoz dumanı, radyasyon gibi zararlı toksinler detoks yöntemiyle çok daha rahat vücuttan atılır. Detoks kelime anlamı ile arınma, temizlenme anlamına gelmektedir. Alkol, kafein içeren içecekler, ilaçlar, hava kirliliği, sigara ve egzoz dumanı, radyasyon gibi zararlı toksinler detoks yöntemiyle çok daha rahat vücuttan atılır. 

DETOKSA İHTİYAÇ NASIL ANLAŞILIR?

Vücudumuz detoksa ihtiyacımız olduğunu çeşitli belirtilerle gösterir. Bunlardan bazıları şunlardır:Baş ağrısı, sırt ağrıları, sık sık soğuk algınlığına yakalanmak, yorgunluk, eklem ağrıları, burun kaşıntısı, sinirlilik, deri döküntüleri, öksürük, uyku hali, deri kızarıklıkları, göğüs hırıltısı, gözlerde iritasyon, uykusuzluk, bulantı, boğaz ağrısı, savunma sisteminizde yavaşlama, baş dönmesi, hazımsızlık, boyun tutulması, değişken ruhsal yapı, anoreksiya, sinüslerin tıkanması, anksiyete, ağız kokusu, dolaşım bozukluğu, ateş, depresyon, kabızlık.

DETOKS SAĞLAYAN ÇAYLAR

Başta yeşil çay olmak üzere birçok bitkisel çayın detoks etkisi yüksektir. Papatya, ginseng, ginko biloba, ekinezya, kırmızı pancar, zencefil, meyankökü de toksin arındırıcı özellikleri olan önemli kaynaklardır.

DOĞAL DETOKS YOLLARI

Posa, vücudun süpürgesi: Hazırlamaya üşendiğiniz salata veya sofranıza koyduğunuz 1 demet maydanoz, vücudunuzun temizliği için bire birdir. Her gün yeteri kadar posa almak, sebze-meyve tüketmek ve ekmeğin tam buğday unundan olanını tercih etmek, vücudun kendi kendini temizleyebilmesi için harika
seçeneklerdir. 

Savaşçı vitaminler: A, C, D ve E vitaminlerini iyice öğrenin. Bunlar sürekli detoks yapmanızı sağlayacak mükemmel vitaminlerdir. Aslında her gün 2-3 porsiyon taze sebze-salata tükettiğinizde, süt içip yoğurt yediğinizde, haftada 3 gün balık tükettiğinizde bu vitaminleri alıyor olacaksınız.

Düzenli tuvalet alışkanlığı: Her gün düzenli tuvalete çıkanlar, günlük detoksu gerçekleştiriyor. Eğer bu konuda sıkıntı yaşıyorsanız mutlaka öncelikle bu sorunu çözün.- Uykunuza dikkat edin: Düzenli uyku sizi ayakta tutar. Bu, bağışıklık sisteminizin daha güçlü olması ve gün boyunca kendinizi daha enerjik hissetmeniz demektir. Yani detoksu yapma amacınızla örtüşüyor.

İşinize dikkat edin: Mutsuz çalışmak ve mutsuz yaşamak sizi çok ama çok yorar. Sevdiğiniz işi yapmanının vücudunuz üzerindeki olumlu etkileri her gün detoks etkisi yaratır.

İlişkilerinize dikkat edin: Sadece eşinizle ya da sevgilinizle değil, komşularınızla, arkadaşlarınızla ve iş yerindeki insanlarla da sağlıklı ilişkiler kurmak, ruh temizliğinde çok önemlidir.

Antioksidan içeren besinler: Soğan, sarımsak ve pırasa gibi besinler değerli antioksidanlar içerir. Her yemekte soğan veya sarımsak tüketiyorsanız kendinizi sürekli koruyorsunuz demektir.

Egzersiz yapın: Keşke eskisi kadar hareket edebilsek... Dolaşımı sağlamak ve vücudumuza daha çok oksijen yollamak, bizi güçlendirir, detoksa yardımcıdır. Gün içinde atacağınız 10 adım bile önemli. Haydi, şimdi kalkıp 1 bardak su alın kendinize.

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