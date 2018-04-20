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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sağlık
20.04.2018 - 16:57, Son Güncelleme:

D vitamini nelerde bulunur? D vitamini eksikliği zararları

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D vitamini nelerde bulunur? D vitamini eksikliği zararları

Güneş ışığı vitamini olarak bilinen D vitaminin eksikliği çeşitli sağlık problemlerini beraberinde getiriyor. Çoğu vitaminin aksine, D vitamini aslında bir hormon gibi işlev görür ve vücudunuzdaki her bir hücrenin bunun için bir reseptörü vardır. Peki D vitamini nelerde bulunur? D vitamini eksikliği zararları neler?

D vitamini eksikliği çok yaygındır fakat çoğu insan eksik olduklarını fark etmez, çünkü semptomlar genellikle güç algılanır. Yaşam kaliteniz üzerinde önemli bir olumsuz etkiye sahip olsalar bile bunları kolayca fark etmeyebilirsiniz. Dünya genelinde yaklaşık 1 milyar insanın kanlarındaki vitamin düzeylerinin düşük olduğu tahmin edilmektedir. Peki Peki D vitamini nelerde bulunur? D vitamini eksikliği zararları neler? 

D VİTAMİNİ BULUNAN BESİNLER

Mantar 
D vitamini oranı yüksek olan mantarı pişirilebilir veya tavada kızartarak tüketebilirsiniz. Daha fazla fayda sağlamak için tüketmeden önce güneşte kurutabilirsiniz. Mantarlar güneş ışığına maruz kaldığında doğal olarak D Vitamini üretebilir. 

Balık 
Her türlü balıkta D vitamini yüksektir. Tipik olarak yağlı veya yağlı balıklar, daha az yağlı balıktan daha fazla D vitamini içerir. 

Peynir
Peynir, en yüksek D vitamini bulunan 5 gıdadan biridir.

Soya sütü
Soya sütü, kuru soya fasulyesi ile ıslatılarak ve suyla öğütülerek elde edilen bitki bazlı bir sütdür. Düzenli inek sütü ile aynı miktarda protein içermekle birlikte yüksek D Vitamini, Vitamin C ve demir içerir.

D vitamini içeren diğer besinler:

Süt, ayran, kefir, peynir ve yoğurt tereyağı, Ton balığı, Tatlı patates, maydanoz, ısırganotu, yulaf

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ ZARARLARI

D Vitamini eksikliğinin kemik ve kas güçsüzlüğüne neden olduğu bilinen bir gerçek. İleri derecede D vitamini eksikliğinin sebep olduğu raşitizm gibi hastalıkları bilirsiniz. Bu vitamin, vücut için önemli mineraller olan kalsiyum ve fosforun emilimi için temel öneme sahip. Aynı zamanda kemik ve diş sağlığı, sinirle bağışıklık sistemleri, bazı hormonların düzenlenmesi, normal hücre çoğalması ve olgunlaşması gibi görevlerin yerine getirilmesini sağlar.

D vitamini azlığı, hormon düzeylerini değiştirerek insülin direncini artırmak suretiyle diyabet riskini yükseltiyor.

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