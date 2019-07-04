Çörek otunun faydaları nelerdir? Çörek otu neye iyi gelir?
Börek, poğaça, kurabiye süslemelerinde kullanılan çörek otu, aynı zamanda şifa kaynağı olarak da biliniyor. A, H, C, B1, B2 ve B6 vitaminleriyle her derde devam olan çörek otu, binlerce yıldır birçok hastalığı tedavisinde kullanılıyor. Peki, çörek otunun faydaları neler? Çörek otu neye iyi gelir? İşte, o konuya dair bilgiler.
Alternatif tıp meraklıları tarafından faydaları araştırılan çörek otu, içeriğindeki vitaminler dolayısıyla tüketilmesi konusunda uzmanlar tarafından destekleniyor. Genellikle hamur işi süslemeleri için mutfaklarımızda yer tutan çörek otunun, sivilce, cilt lekeleri, eklem ağrıları ve romatizmaya iyi geldiği ile de biliniyor. İşte, çörek otunun faydalarıyla ilgili bazı detaylar.
Her çekirdek gibi çörek otu çekirdeklerinde de yeteri kadar vitamin ve mineral var. Bu minik siyah taneciklerde magnezyum, çinko, selenyum gibi nadir ama önemli mineralleri, B1, B2, B6 ve diğer vitaminleri ihtiva ediyor.
Ama çörek otunun sahip olduğu vitamin ve minerallerin diğer çekirdeklerden daha fazla olduğunu söylemek biraz zor. Bu lezzetli siyah taneciklerin esas gücü içindeki bileşiklerden özellikle de timokinonlardan geliyor.
Orta Asya, Anadolu ve Orta Doğu, Kafkas bölgelerinde çörek otu ekmeklere, salatalara ve başka yiyeceklere eklendiği gibi soğuk sıkım yağından da istifade ediliyor. Ayrıca öğütülmüş, toz haline getirilmiş çörek otu bala, salatalara eklenerek de kullanılabiliyor.
ÇÖREK OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?
Ciltte meydana gelen doğum lekeleri, sivilce, cilt yaraları sonrasında oluşan lekelerin üzerinde etkilidir. Çörek otu, ciltte meydana gelen mantar, egzama için iyileştiricidir.
Cilt gerginleştirme özelliği ile cildi sıkılaştırır ve güzelleştirir. Ciltte biriken ölü derinin atılmasına yardımcı olur.
Saçın dökülmesini ve beyazlamasını önler, masaj yaparak uygulanır. Ayrıca Çörek otu yağının zayıflatma etkisi de vardır.
Bağırsakları yağlayıcı özelliği sayesinde besinler hızlı atılır. Ayrıca çörek otu yağının posası gübre olarak kullanılır, hayvanlara yem olarak verilir.
Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı direnç sağlar.
Diş ağrılarını geçirmeye yardım eder.
Yeni doğum yapmış annelerde süt artışı sağlar.
Eklem ağrılarına ve romatizmaya iyi gelir.
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