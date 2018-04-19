Değişen hava koşullarında, diğer herkesin vücudun farklı bölgelerinde sıvı birikimi yaşaması yaygındır. En yaygın örneklerden biri burun tıkanıklığıdır. Burun tıkanıklığı, çocuklar ve yaşlı yetişkinler de dahil olmak üzere tüm yaş gruplarında olabilir. Burun tıkanıklığı, burun veya solunum yollarındaki tıkanıklığı ifade eder. Başlıca semptomları arasında genellikle burun içindeki iç hava yolunu kaplayan damarlara genişletilmiş kan miktarı nedeniyle burun akıntısı oluşur. Peki burun tıkanıklığı nasıl geçer?

Yarım bardak ılık suda erittiğiniz yarım çay kaşığı tuzu burnunuza damlatarak tahrişi azaltabilir ve burun tıkanıklığını hafifletebilirsiniz. Tuzlu su, mukusun dışarı atılmasına yardımcı olur ve çocuklarda da kullanılabilir.

Burun tıkanıklığına pratik çözümlerden birisi elma sirkesidir. Bir bardak ılık suya 2 çorba kaşığı elma sirkesi ve biraz bal katıp bunu günde iki defa için.

Buhar teneffüsü burun tıkanıklığından anında rahatlamak için oldukça etkili bir çözümdür. Tencereyi su ile doldurun, kaynarcaya kadar ısıtın ve ardından ısıyı kapatın.İsteğe bağlı olarak, birkaç su bardağı nane veya okaliptüs uçucu yağı ilave edin.Kafanızın üzerine bir havlu örtün ve tencerenin üzerine doğru eğilin, böylece buharı rahatça koklayabilirsiniz.

Sakinleştirici etkisi bulunan papatya çayının buharı tıkalı burnu açmak içinde kullanılabilir. Bir tencereye 2-3 bardak dolusu su doldurup kaynatın. Kaynadıktan sonra ocağı kapatın ve 10 dakika kadar soğumasını bekleyin.

Soğanın güçlü kokusu aynı mentol gibi, burun tıkanıklığını açmak için kullanılabilir. Koku, burun kanallarında biriken mukusu yumuşatarak akmasına ve burnun açılmasına yardımcı olur. Soğanı kullanırken gözlerinizin yanmaması için hafif nemli bir havluyu göz bandı gibi kullanabilirsiniz.



Burun tıkanıklığına kesin çözüm arıyorsanız bu yöntemi kesin uygulayın. Nane, burunda sinir reseptörlerinin uyarılmasına yardımcı olan mentol içerir; bu da nefes alıp vermeyi kolaylaştırır ve rahatlatır.



Bir kap sıcak suya birkaç damla nane yağı katın ve buharını teneffüs edin. Mendilinizin üzerine birkaç damla nane yağı damlatın ve bunu sık sık teneffüs edin.Birkaç damla nane yağını 2 çay kaşığı hindistancevizi yağıyla karıştırın. Sinüslerinizi temizlemek için burnunuza sürün ve rahat nefes alın.