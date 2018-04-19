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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
19.04.2018 - 15:48, Son Güncelleme:

Burun tıkanıklığı nasıl geçer?

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Burun tıkanıklığı nasıl geçer?

Burun tıkanıklığı genellikle kış mevsimine bağlı bir sorun olarak görülse de mevsimden bağımsız bir problemdir. Toz, bakteriler ve virüsler burun tıkanıklığına neden olabilir. Yetişkinler gibi bebeklerde de çok sık görülür. Peki burun tıkanıklığı nasıl geçer?

Değişen hava koşullarında, diğer herkesin vücudun farklı bölgelerinde sıvı birikimi yaşaması yaygındır. En yaygın örneklerden biri burun tıkanıklığıdır. Burun tıkanıklığı, çocuklar ve yaşlı yetişkinler de dahil olmak üzere tüm yaş gruplarında olabilir. Burun tıkanıklığı, burun veya solunum yollarındaki tıkanıklığı ifade eder. Başlıca semptomları arasında genellikle burun içindeki iç hava yolunu kaplayan damarlara genişletilmiş kan miktarı nedeniyle burun akıntısı oluşur. Peki burun tıkanıklığı nasıl geçer?

Yarım bardak ılık suda erittiğiniz yarım çay kaşığı tuzu burnunuza damlatarak tahrişi azaltabilir ve burun tıkanıklığını hafifletebilirsiniz. Tuzlu su, mukusun dışarı atılmasına yardımcı olur ve çocuklarda da kullanılabilir.
Burun tıkanıklığına pratik çözümlerden birisi elma sirkesidir. Bir bardak ılık suya 2 çorba kaşığı elma sirkesi ve biraz bal katıp bunu günde iki defa için.

Buhar teneffüsü burun tıkanıklığından anında rahatlamak için oldukça etkili bir çözümdür. Tencereyi su ile doldurun, kaynarcaya kadar ısıtın ve ardından ısıyı kapatın.İsteğe bağlı olarak, birkaç su bardağı nane veya okaliptüs uçucu yağı ilave edin.Kafanızın üzerine bir havlu örtün ve tencerenin üzerine doğru eğilin, böylece buharı rahatça koklayabilirsiniz.

Sakinleştirici etkisi bulunan papatya çayının buharı tıkalı burnu açmak içinde kullanılabilir. Bir tencereye 2-3 bardak dolusu su doldurup kaynatın. Kaynadıktan sonra ocağı kapatın ve 10 dakika kadar soğumasını bekleyin.

Soğanın güçlü kokusu aynı mentol gibi, burun tıkanıklığını açmak için kullanılabilir. Koku, burun kanallarında biriken mukusu yumuşatarak akmasına ve burnun açılmasına yardımcı olur. Soğanı kullanırken gözlerinizin yanmaması için hafif nemli bir havluyu göz bandı gibi kullanabilirsiniz.

Burun tıkanıklığına kesin çözüm arıyorsanız bu yöntemi kesin uygulayın. Nane, burunda sinir reseptörlerinin uyarılmasına yardımcı olan mentol içerir; bu da nefes alıp vermeyi kolaylaştırır ve rahatlatır.

Bir kap sıcak suya birkaç damla nane yağı katın ve buharını teneffüs edin. Mendilinizin üzerine birkaç damla nane yağı damlatın ve bunu sık sık teneffüs edin.Birkaç damla nane yağını 2 çay kaşığı hindistancevizi yağıyla karıştırın. Sinüslerinizi temizlemek için burnunuza sürün ve rahat nefes alın.

 

 

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