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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
06.07.2019 - 16:10, Son Güncelleme:

Bulimiya (Bulimia) nedir?

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Bulimiya (Bulimia) nedir?

Bulimia hastaları, genellikle ergenlik çağı ve sonrası fırtınalı yaşayan genç kızlardır. Bulimia bir diğer yeme bozukluğu olan anoreksiya ile sık sık karıştırılır. Bulimiklerin kendilerine güvenlerini yitirmiş kişiler oldukları da unutulmamalıdır. Kendilerini vücut ölçüleriyle kanıtlamaya ve sevdirmeye çalışırlar. Ne kadar zayıf olurlarsa o kadar takdir edilecekleri düşüncesi kanısındadırlar. Peki, bulimiya (bulimia) tam olarak nedir?

Bulimiya nervoza veya kısaca bulimiya bir yeme bozukluğudur. Bulimik atak sırasında normal insanlardan fazla yerler. Kısa sürede aşırı miktarda besin tüketen gençler, aldıkları fazla kalorilerden ya bağırsaklarını boşaltarak ya da kusarak kurtulurlar. Sorun, ‘kusarak veya laksatiflerle ishal olup temizlenerek kurtulmak’ gelgitleri içinde gizlice sürer gider. Aşırı gıda tüketimi de, kusma veya bağırsaklar yoluyla temizleme de ailelerden gizli olarak gerçekleştirilir ve genellikle geceleri yapılır. Yeme bozuklukları yayılma eğiliminde olan ciddi ve tehlikeli hastalıklardır. Ailelerin, öğretmen ve okul danışmanlarının genç kızları bu konuda uyarmaları ve profesyonel bir merkezle işbirliği yapmaları zorunludur.

Bu yeme işlemini genellikle yalnız kaldıklarında çok hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye çalışırlar. Daha sonra yediklerinin kilo almasına neden olmaması için aşağıdakilerden birini yapar:

• kusma (isteyerek kusma)

• kusma (isteyerek kusma)

• uygun olmayan bir şekilde laksatif, lavman, diüretik veya diğer ilaçların kullanımı

• yoğun egzersiz.

NEDEN OLUR?

Bulimiya yiyecekten çok derin psikolojik meseleler ve yoğun bir kontrolsüzlük duygusudur. Yeme-çıkarma olayı ağırlaşabilir, daha sık ve kontrolsüz bir hale gelebilir. Kişilerin bu yeme - çıkarması psikolojik sorunları çözemeyeceklerini düşünmelerinden ve kilo takıntıları olmasından da kaynaklanmaktadır. Kustuktan sonra kendilerini rahat hissedeceğini düşünürler ve bilerek çok yemeye başlarlar. Nasıl olsa yedikten sonra kusacaklardır. 

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