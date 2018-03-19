Beyin tümörleri hakkında herkesin bilmesi gereken 5 şey

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Baş ağrısı bir belirti olabilir, fakat acele etmeyin
Her baş ağrısı çektiğinizde bunu bir tümöre yormanın manası yoktur. Uzmanlar beyin tümörlerinin neden olduğu baş ağrılarının diğerlerine benzemediğini söylüyorlar. Bu ağrılar genelde kalıcıdır ve sabahları çok daha kötü olurlar. Gün içinde hafifleme eğilimindedirler. Normal bir ağrıdan farklı olduklarını hissettirirler. İnsanlar geceleri düz yattıklarında kafataslarının beyne baskısı artar bu da sabahları bu ağrının şiddetli olmasına neden olur. Ayrıca beyin tümöründe baş ağrısına bulantı ve kusma eşlik edebilir.
Tüm beyin tümörleri kanser değildir
Uzmanlar tüm beyin tümörlerinin kötü huylu olmadığını söylüyor. Tıpkı sporcular Hamilton ve Holiday’in vakalarındaki gibi bazıları iyi huyludur. Bu da tümörün çok yavaş büyümesi veya beynin hemen dışında olması anlamına gelir. Kötü huylular ise çok çabuk büyürler ve tedavi edilemezler.
İyi huylu tümörler bile önemli sorunlara neden olabilir
Kafatasının içi sınırlı ve esnemeyen bir alan olduğundan beyin tümörleri çok riskli olabilir. Beynin içinde büyüyen bir şey yer kaplar ve baskı yapar. Beyin için önemli kısımları etkileyebilir. Bu nedenle beyindeki tümörün nerede olduğu da çok önemlidir.
Görme kaybı, konuşma zorluğu, dili anlama ile ilgili sorunlar veya vücudun bir tarafında zayıflama gibi problemler görülebilir. Bu problemlerle ilgili herhangi bir sorunla karşılaştığınızda doktorunuzla görüşmeniz en doğru olandır.
Beyin tümörleri kafatasınızdan kurtulamaz
Beyin tümörleri, diğer organlara yayılmaması bakımından eşsizdir, çünkü vücudun diğer bölgelerindeki tümörlerin kan dolaşımına erişimi aynı değildir. Bu da bazı şeyleri beyinde saklamak adına önemlidir.
Tümörlerin gelişmesini önleyemezsiniz
Birçok kişi, beyin tümörlerini önlemek için yapabileceği bir şey olup olmadığını sorar. Ancak şu anda bunun cevabı maalesef hayırdır. Tümörlerin varlığı ise ihtiyaç duyulduğunda bir CT taraması ya da bir MR çekimiyle saptanabilir.
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