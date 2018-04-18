Bel soÄŸukluÄŸu nedir, neden olur? Bel soÄŸukluÄŸu bulaÅŸÄ±cÄ± mÄ±?
Ciddi saÄŸlÄ±k, sosyal ve ekonomik sorunlara yol aÃ§an bel soÄŸukluÄŸunun tam olarak tanÄ±mÄ±, nedenleri ve bu hastalÄ±ktan korunma nedenler merak ediliyor. Bel soÄŸukluÄŸu kolayca tedavi edilir, ancak geÃ§ kalÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda ciddi ve bazen kalÄ±cÄ± komplikasyonlara neden olabilir. Peki bel soÄŸukluÄŸu nedir, neden olur?
TÄ±p dilinde Gonore halk dilinde bilinen adÄ±ylaÂbel soÄŸukluÄŸu, cinsel temasla bulaÅŸan erkeklerde sÄ±klÄ±kla Ã¼retrit (idrar kanalÄ± iltihabÄ±) ve kadÄ±nlarda ise sÄ±klÄ±kla servisit (rahim aÄŸzÄ± bÃ¶lgesi iltihabÄ±) yapan bir hastalÄ±ktÄ±r.Â Ã‡ok eÅŸlilik baÅŸlÄ±ca nedenlerindendir. Cinsel iliÅŸkiyle bulaÅŸan hastalÄ±ÄŸÄ±n kuluÃ§ka sÃ¼resi 2-30 gÃ¼ndÃ¼r; ancak genellikle enjekte olduktan sonra belirtiler 4-6 gÃ¼n iÃ§inde ortaya Ã§Ä±kabilir. Bu hastalÄ±kta cinsel organdan sperme benzer damlalar halinde sÄ±vÄ±lar gelir, Ã¶zellikle erkeklerde Ã¼re boÅŸaltÄ±mÄ± sÄ±rasÄ±nda ve sonrasÄ±nda cinsel organda yanma hissi meydana gelir.
BELSOÄžUKLUÄžU BULAÅžICI MI?
BelsoÄŸukluÄŸu olan hastalar en kÄ±sa sÃ¼rede bir Ã¼rolojik test yaptÄ±rmalÄ± ve bakterinin cinsine gÃ¶re ilaÃ§ kullanmalÄ±dÄ±r. BelsoÄŸukluÄŸu hastalÄ±ÄŸÄ± kiÅŸinin kÄ±sÄ±r kalmasÄ±na ve cinsel iliÅŸki durumunda karÅŸÄ± tarafÄ±n da bakteriyi kapmasÄ± neticesinde karÅŸÄ± cinsin de kÄ±sÄ±r kalmasÄ±na neden olmaktadÄ±r. BelsoÄŸukluÄŸu bu baÄŸlamda Ã§ok ciddi bir hastalÄ±ktÄ±r ve bulaÅŸÄ±cÄ± Ã¶zellik taÅŸÄ±r.
BEL SOÄžUKLUÄžUNDAN KORUNMANIN YOLLARI
Bel soÄŸukluÄŸundan korunmak iÃ§in mutlaka tek eÅŸlilik tercih edilmelidir. Hayat kadÄ±nlarÄ±nda, birden fazla kiÅŸiyle birlikte olanlarda bel soÄŸukluÄŸu gÃ¶rÃ¼lme ihtimali fazladÄ±r.
Bir diÄŸer yÃ¶ntem ise iliÅŸki sÄ±rasÄ±nda korunmaktÄ±r. Prezervatif (kondom) kullanmak bÃ¼yÃ¼k oranda korunma saÄŸlar. YalnÄ±z prezervatif bir kere kullanÄ±lmalÄ± sonra atÄ±lmalÄ±dÄ±r. Fakat asla yÃ¼zde yÃ¼z koruma saÄŸlamaz.
Bu hastalÄ±ÄŸÄ±n erken tanÄ±sÄ± hastalÄ±ÄŸÄ±n baÅŸkalarÄ±na bulaÅŸmamasÄ± iÃ§in Ã§ok Ã¶nemlidir. Bu hastalÄ±ÄŸa yakalananlarÄ±n hastalÄ±ktan tamamen kurtuluncaya kadar cinsel iliÅŸkiden uzak durmalarÄ± gerekir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ hastanÄ±n kendi saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ kadar karÅŸÄ±daki insanÄ± da dÃ¼ÅŸÃ¼nmesi gerekir.
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