Bel ağrısı için hangi bölüme ve doktora gidilir?

Bel ağrısı birçok kimsede sıkça karşılaşılan bir durumdur. Günlük yaşamı kısıtlayan bir sorun olan bel ağrısı, birçok nedene bağlı olmaktadır. Bel fıtığı bu nedenler içinde en yaygınıdır. Ayrıca kasların zedelenmesi, burkulması, tutulması gibi sorunlar da bel ağrısının sebebidir. Bu ağrının uzun süre devam etmesi, ciddi sorunlara işaret eder. Böyle durumlarda mutlaka hekim kontrolüne müracaat edilmelidir.

Bel Ağrısının Nedenleri Nelerdir?

Günlük yaşamda yapılan zorlayıcı hareketler, bel ağrısına yol açabilir.

- Ağır nesneler kaldırmak

- Zorlayıcı spor hareketleri yapmak

- Sürekli oturmak

- Sürekli ayakta kalmak

- Fiziksel olarak zorlayıcı işlerde çalışmak

- Gün boyunca masa başında hareketsiz çalışmak gibi nedenler bel ağrısına sebep olur.

Bel Ağrısına Bağlı Hastalıklar Nelerdir?

Bel ağrısının sebebi, bir tek sorunla açıklanamaz. Bu duruma neden olan birçok hastalık vardır. Bazen yalnızca kasların tutulması, bel ağrısına yol açar. Fakat bazen de ağrının temelinde daha ciddi sorunlar yatmaktadır. Bunların başında bel fıtığı gelir.

Bel fıtığı, omurganın geçirdiği bir tür rahatsızlıktır. Omurganın en çok kullanılan kısmı beldir. Bu bölüm beş adet omurdan oluşur. Ve diğer omurlara göre daha ağır yük taşır. Omurların taşıdığı yük, zamanla omurlarda hasarlara yol açar. Bel fıtığı, omurlar arasındaki kıkırdakların yırtılması veya kaymasına bağlıdır.

Bel fıtığının dışında diğer bazı hastalıklar da bel ağrısına yol açabilmektedir. Bunlar,

- Sinirlerin sıkışması veya tahrişi

- Artrit adı verilen bel ve kalça eklemi iltihabı

- Disk Kayması

- Omurga kemiklerindeki hasar gibi rahatsızlıklardır.

Bu sorunların her biri, farklı uygulamalarla iyileşmektedir. Dolayısıyla iyileşme sürecinde konu ile alakalı bir bölüme başvurmak gerekir.

Bel Ağrısı İçin Hangi Bölüme Gidilir?

Bel ağrısı yaşayan kimselerin gitmesi gereken bölüm ortopedidir. Ortopedi bölümü insan vücudunda kas, kemik ve sinirleri inceleyen bölümdür. Bel bölgesindeki sorunlar için akla gelen ilk hastane birimidir. Bir ortopedi doktoru, bel ağrısı şikayetinde hastadan çeşitli tetkikler ister. MR çekimi, omurlardaki sorunun görüntülenmesi için yegane yöntemdir. Tespit edilen sorunun boyutuna ve türüne göre sorunun giderilmesine çalışılır.

Bel ağrısı için gidilebilecek bir diğer birim de beyin ve sinir cerrahisi bölümüdür. Beyin ve sinir cerrahisi doktorları, beldeki sinir sıkışması, hasarı gibi hallerde hastalara yardımcı olmaktadır. Özellikle sinirlerle alakalı cerrahi müdahaleler bu doktorlar tarafından başarıyla yapılmaktadır.

Bel ağrısı çeken kimseler, fizik tedavi doktorlarından da yardım alabilirler. Fizik tedavi, kaslar ve sinirlerdeki hasarların iyileştirilmesinde başvurulan bir yöntemdir. Ayrıca çarpma ve darbeler sonucu oluşan travmalarda da fizik tedavi doktorlarına başvurulabilir.

Bel Ağrısı İçin Uygulanan Müdahaleler Nelerdir?

Bel ağrısının giderilmesi için birçok farklı müdahale uygulanır. Öncelikle hastanın dinlendirilmesi ve belini zorlamaması istenmektedir. Belde meydana gelen hasar, dinlenmek suretiyle giderilebilir. Buna ek olarak bazı ağrı kesici ve ödem giderici ilaçlar verilebilir. Özellikle enjeksiyon olarak verilen ilaçların bu dönemde faydası büyüktür.

Bel ağrısının iyileşmesinde bazen ameliyat çözüm olabilir. Bel fıtığı, disk kayması gibi sorunların çözümü genelde ameliyattır. Hastalar ameliyat sonrasında bir süre dinlenerek, sorunu atlatmaktadır.

Bel Ağrısından Korunmak İçin Neler Yapılabilir?

Bel ağrısını yaşamamak için günlük yaşamda bazı koşullara dikkat edilmelidir. Düzenli olarak spor yapmak, bel kaslarını ve omurlarını güçlendirecektir. Ancak bu sporun bilinçsizce yapılmaması tavsiye edilir. Bedeni aşırı zorlayacak hareketlerden kaçınmak fayda sağlar.

Bel ağrısı sorununa yakalanmamak,

- Doğru beslenmek

- Yeterli miktarda su içmek

- Hareketsiz kalmamak

- Vücuttaki D vitamini ve kalsiyum miktarlarını korumak ile sağlanabilir.