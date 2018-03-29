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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Sağlık
29.03.2018 - 10:55, Son Güncelleme:

Bebeğin cinsiyeti ne zaman belli olur? Cinsiyet ne zaman anlaşılır?

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Bebeğin cinsiyeti ne zaman belli olur? Cinsiyet ne zaman anlaşılır?

Heyecanla bebeklerini kucaklarına alacakları günü bekleyen anne ve baba adaylarının cevabını en çok merak ettiği sorulardan biri de anne karnındaki bebeğin cinsiyetinin ne zaman öğrenileceği. Bebeklerinin cinsiyetinin gebeliğin kaçıncı ayında belli olacağını merak eden anne ve baba adayları, bu konu hakkındaki araştırmalarını yoğunlaştırıyor. Peki, anne karnındaki bebeğin cinsiyeti kaçınca haftada anlaşılır? Bebeğin cinsiyeti ne zaman belli olur?

Yakın zamanda bebek sahibi olacak çiftlerin en çok merak ettikleri ve araştırma yaptıkları konu hiç şüphesiz doğacak bebeklerinin cinsiyeti. Anne ve baba adayları, gebeliğin ilk anlarından itibaren yakında ailelerine katılacak olan bebeklerinin cinsiyetini ne zaman öğrenebileceklerini sorguluyor. İşte, bebeklerin cinsiyet tespiti hakkında merak edilen her şey...

BEBEĞİN CİNSİYETİ NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Ultrasonografi yöntemi ile anne karnında bebeğin cinsiyetinin tespit edilmesi gebelik haftasına bağlı olarak mümkündür. Erken gebelik haftasında cinsiyet belirlenmesi, bakılan ultrasonografi cihazının gelişmişliğiyle de ilgilidir. Yaklaşık 13-16. gebelik haftasında cinsiyet görülebilir. Özellikle erkek bebekler erken tanınabilir. Ancak erken gebelik haftasında genital bölgede kordonun izlenmesinin yanıltıcı olabileceğini belirten uzmanlar, kız bebeklerin tespitinin bu nedenle daha geç olduğunu vurguluyor.

Gebeliğin ilk 12 haftası içinde bebeğin cinsiyetinin anlaşılması çok mümkün değildir. Gebeliğin 12. Haftasının bitmesinden sonra vajinal ultrason ile tahmini bir cinsiyet belirleme yapılabilir. Bebeğin cinsiyeti gebeliğin 16. Haftasından sonra belli olmaktadır. Özellikle de 20. Gebelik haftasından sonra bebeğin cinsiyetinin kesin olarak belirlenmesi mümkündür.

BEBEĞİN CİNSİYETİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bebeğin cinsiyet belirlenmesi için tıp dünyasında en yaygın kullanılan yöntemler vajinal ya da karın üstünden yapılan ultrasondur. Cinsiyet belirlemede kullanılan yöntemlerden % 100 kesin sonuç veren yöntem ise amniyon sıvısı incelemesidir. Bunun yanında kromozom incelemesi yöntemi de kesin sonuç verir.

Acaba bebeğiniz kız mı olacak yoksa erkek mi? Bebeğinizin cinsiyetini merak ediyor ve heyecandan bekleyemiyor musunuz? O zaman bebeğinizin cinsiyetini öğreneceğiniz güne kadar cinsiyet belirleme testi ile merakınızı gidermeye çalışın. Ekşi yemeyi mi seviyorsunuz tatlı mı? Karnınız sivri mi yuvarlak mı? Kilonuzu üst bölgenize mi alıyorsunuz yoksa alta doğru mu? Doğruluğuna hala inananlar olsa da bu testin tamamen eğlence amaçlı olduğunu ve bilimsel bir değer taşımadığını unutmayın!

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