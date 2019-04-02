Bahar alerjisi nasıl geçer?
İçinde bulunduğumuz bahar ayları polenlerin de etkisiyle üst solunum yolları ve solunum sistemi alerjileri ile alerjik cilt sorunlarının zirve yaptığı bir dönem olarak dikkat çekiyor. Bu zaman diliminde alerjik problemlerden muzdarip vatandaşlar, 'Bahar alerjisi nasıl geçer?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, konuya ilişkin detaylar...
İlkbahar, polenlerin de etkisiyle solunum sistemi alerjileri ve alerjik cilt sorunlarının en çok görüldüğü mevsim. Bahar aylarında tavan yapan alerjik reaksiyonlar yaşam kalitesini düşürür. Alerji tedavisi sabır, deneyim ve bilgi ister ister. İşte kendinizi korumak için bilmeniz gereken temel noktalar...
Alerjik yanıtların oluşturduğu sağlık sorunları bahar aylarında zirve yapar. Özellikle polen alerjisi olanlarda üst solunum yolları ve akciğer sorunlarının baharla birlikte alevlenmesi olağan. Aksırık, öksürük, boğaz yanması, geniz ve burun akıntısı, kuru öksürük, nefes darlığı gibi şiddeti ve hayati önemi değişen belirtiler ortaya çıkar. ‘Saman nezlesi’ denilen alerjik rinit başta olmak üzere alerjik astıma varana dek çeşitli sağlık sorunlarıyla başa çıkmak gerekir. Gözlerde kızarıklık, yanma, sulanma, akıntı gibi belirtilerle günlük konforu bozan ‘göz nezlesi’ yani konjonktivit oluşur. Cildi ilgilendiren en önemli sorun dayanılmaz kaşıntı, kızarıklık, yanma ve batma hissiyle rahatsızlık veren ürtiker olur. Tıpkı ısırgan otuyla temastan sonraki yakınmalar yaşandığı için bu adla anılan cilt sorunu enfeksiyon eklenirse daha ciddi bir tedavi gerektirebilir.
Eğer alerji yönünden sorunlarınız olduğunu düşünüyorsanız derdinizi bağışıklık destekleri kullanarak çözmeye çalışmayı bir yana bırakıp bir uzman yardımı almalısınız. Alerjinizle ilişkili sorunlar muayeneniz, tıbbi öykünüz, yapılacak bazı özel testlerle (cilt testleri, kan analizleri, solunum testleri vb.) ortaya konacaktır.
Alerjik sorunların çözümü ne yazık ki zor, zahmetli ve zaman alıcıdır. Bilgi deneyim ve sabır ister. Yeterli bir deneyim ve uzmanlık sorunun teşhisi ve çözümü için zorunludur. Başlangıçta antihistaminik ilaçlarla, kremlerle ve alerjik yanıtı azaltıcı özel tedavilerle yürütülen tedavi bir süre sonra daha ciddi ilaçların, örneğin kortizon grubunun kullanımını gerektirebilir. Bütün bu karmaşık tıbbi sorunların çözümü mutlaka alerjik hastalıkların tanı ve tedavisinde deneyimli olan bir hekim ve merkezin katkısını gerektirmektedir. Bahar alerjisi deyip geçmemeli, sorunu daha baştan önemsemelisiniz.
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