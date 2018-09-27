Alıç meyvesinin faydaları neler? Alıcın yararları
Ormanlık alanlarda ve vadi kenarlarında ağaçta yetişen, koyu sarı veya esmer kırmızı meyveleri olan çalıya benzer bir ağaçtan toplanan alıç, dağlarda kendiliğinden yetişiyor ve vatandaşlar tarafından toplanıp şehirde satılır. Sonbahar meyvesi olarak tanımlanan alıcın sağlık için pek çok faydası olduğu biliniyor. Peki, alıç meyvesinin faydaları neler? Alıcın yararları neler?
Ülkemizin yüksek kesimlerde yetişen ve sonbahar aylarında olgunlaşan alıcın sağlığa faydaları saymakla bitmiyor. Uzmanlar, Alıç'ın astım, bronşit, kalp ve damar sistemi fonksiyonlarını normale döndürüp, şeker, kolesterol ve tansiyon hastalıklarına da iyi geldiğini belirtiyor. İşte, alıç meyvesinin faydaları ve alıç hakkında merak edilenler…
ALIÇ NEDİR?
Dağlık kesimlerde doğal olarak yetişen ve kışın habercisi olarak bilinen bu meyve, soğuk havanın etkisini arttırmaya başladığı dönemde vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Fındık büyüklüğünde, çekirdekli bir yapısı ve ekşimsi bir tada sahip olan alıç taşlık ve engebeli dik arazide yetişip, ağaçları çalılı olması nedeni ile toplanması oldukça zahmetli bir meyve.
Alıç ağacı özelliği sayesinde verimsiz topraklarda bile yetişebilen su ihtiyacını sadece yağmur suyundan alan alıç ağacı genellikle 3-5 metre boyunda çiçekleri pembe beyaz ve kırmızı olup meyvesi sarı kırmızı turuncu’dur. Uzmanlar bu tür yabani meyvelerin, pek çok derde şifa özellikle kalp ve solunum ve böbrek ve soğuk algınlığı için şifa olduğu belirtiyor. İşte, alıcın faydaları...
ALIÇ MEYVESİNİN FAYDALARI
Kalbin en iyi ilacı alıçtır. Alıç, özellikle kalp destekleyici ve kalp-damar sistemi fonksiyonlarını normalize etmek için kullanılmaktadır. Kalpte oksijen ve kan akışının artmasına yardımcı olur ve kan damarlarının çeperlerini güçlendirir. Kalp ritm bozuklukları, sinirsel kalp çarpıntıları, kalp yetmezliği, ağır enfeksiyon hastalıkları sonrasındaki kalp kasları zafiyeti, kalp krizi sonrası yüksek kan basıncı ve damar sertliğinde faydalıdır. C vitamini bakımından da çok zengin bir meyvedir
Kalp kaslarını ve hafızayı güçlendirici özelliği bulunan bu meyve kalp ve damar hastalıklarına karşı en iyi doğal ilaç olarak gösteriliyor. Almanya'da bazı tıp doktorları tarafından reçetelere doğal kalp ilacı olarak yazılan ve yıllık satış hacmi 65 milyon markı bulan alıç, kalp ve damar hastalıkları için en iyi doğal ilaç olarak gösteriliyor.
Yaklaşık 3 haftalık bir kullanımdan sonra kalp, damar sistemi ile beyinde olumlu etkileri görülmeye başlayan alıç, kan dolaşımını sağlayan damarları genişleterek güçlendirdiği gibi, kalbin daha fazla kan ve oksijenle beslenmesini sağlıyor, yüksek kan basıncını dengeliyor.
Sağladığı faydalarla beyini de olumlu etkileyen alıç, hafızanın güçlenmesinde de önemli rol oynuyor. Kalp kaslarını güçlendirici, kalp ritim bozukluklarını düzenleyici etkiye sahip alıcın, koroner toplardamarların işlevlerini destekleyici, kalp krizi sonrasında kalbi güçlendirici özellikleri de bulunuyor.
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