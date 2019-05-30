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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
30.05.2019 - 17:26, Son Güncelleme:

Aktif karbon nedir? Aktif karbon nasıl kullanılır?

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Aktif karbon nedir? Aktif karbon nasıl kullanılır?

Aktif karbon, son zamanlarda birçok üründe kullanılır oldu. Makyaj malzemeleri, temizlik ürünleri ve hatta gıdalarda yer alan aktif karbon, özellikle dişleri beyazlatma özelliği nedeniyle tercih ediliyor. Peki, aktif karbon nedir? Aktif karbon nasıl kullanılır?

Kimyasal olarak, siyah karbon, ince parçacıklı maddenin bir bileşenidir. Siyah karbon, birkaç bağlı formda saf karbondan oluşur. Fosil yakıtların, biyoyakıtın ve biyokütlenin eksik yanması sonucu oluşur ve hem antropojenik hem de doğal olarak oluşan kurumlarda yayılır. Odun, kömür, hindistancevizi gibi maddelerin çeşitli işlemlerden geçirilmesiyle elde edilir.

AKTİF KARBON NASIL KULLANILIR?

Aktif kömür yaygın olarak bilenen adıyla aktif kömür, son birkaç yıldır hayatımızda yer edinmeye başladı. 

Temizlik ürünlerinde iki kat fayda sağlıyor

Emici özelliğinin oldukça yüksek olması nedeniyle normal bir temizlik ürününe göre iki kat daha fazla hijyen sağlıyor. Bu nedenle temizlik ve kişisel bakım ürünlerinin içeriğinde sıkça yer veriliyor.

Gözenekleri ve sivilcileri yok ediyor

Gözenekleri temizliyor ve siyah noktaların yok edilmesinde kalıcı bir rol oynuyor.

Gıda sektöründe de popüler

Uzmanlar tarafından zararsız olduğu belirtilen aktif karbon, gıda sektöründe de yer edinmeye başladı.0 Simsiyah bir dondurma, krep, limonata ve hatta siyah hamburgerlere sosyal medyada sıklıkla rastlamak mümkün.

Saçların dökülmesini engelliyor

Aktif karbonun saçları güçlendirdiği ve dökülmeleri önlediği de söylemler arasında. Özellikle dişlerdeki plak ve lekeleri temizlerken ağzımızın PH dengesini ayarlıyor.

Düzenleyici etkiye sahip

Vücutta kötü kolestrolü düşürüyor, safra asidini düzenliyor ve böylece emilimini önlüyor.

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