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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
12.09.2019 - 23:10, Son Güncelleme:

Akdeniz diyeti nedir? Akdeniz diyeti nasıl yapılır?

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Akdeniz diyeti nedir? Akdeniz diyeti nasıl yapılır?

Meyve, sebze ve yeşilliğe dayalı beslenme programını içeren Akdeniz diyeti, kilolarından şikayetçi olan ve zayıflamak isteyen kişiler tarafından tercih edilen diyet yöntemidir. Akdeniz Bölgesi'nde yaşayanların beslenme düzeninden ilham alınarak uygulanan bu diyette uzmanlar beyin sağlığı açısından da fayda sağlandığını belirtiyor. Peki, Akdeniz diyeti nedir? Akdeniz diyeti nasıl yapılır?

Akdeniz tarzı beslenme tarzı son yıllarda popüler hale dönüşerek çok sayıda kişi tarafından uygulanmaya başlandı. Her diyette olduğu gibi Akdeniz diyetini uygularken de bazı önemli noktalara dikkat etmek gerekiyor. Yaşam biçimi olarak da kabul edilen Akdeniz diyeti listesinde lifli gıdaların tüketilmesi en önemli noktalardan. İşte, Akdeniz diyeti hakkında merak edilenler.

AKDENİZ DİYETİ NEDİR?

Akdeniz diyeti, taze meyve, sebze, zeytinyağı, yeşillik ve balık ağırlıklı bir beslenme tarzını benimseyen kilo verme yöntemidir. Uzmanlar, Akdeniz diyetinin beyin sağlığı için de çok faydalı olduğunu söylüyor, bilişsel yaşlanmayı 10 yıl kadar geciktirebileceğinin de altını çiziyor.

AKDENİZ DİYETİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Akdeniz iklimiyle ve bu iklimde yetişen gıdalarla beslenen insanların yaşam kalitelerinin daha yüksek olduğu ortaya çıkınca, Akdeniz tarzı beslenme tarzına ilgi iyice arttı. Akdeniz diyetinde doymamış yağ asitlerinin fazlalığı, antioksidan zengini besinlerin yer alması ve lifli gıdaların tüketilmesi, hem sağlığa fayda sağlarken hem de kilo vermeye yardımcı oluyor. Akdeniz diyeti;

Beyin sağlığını koruyor. Alzheimer hastalığına engel oluyor.

Depresyona yakalanma riskini azaltıyor.

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kansere karşı koruyor.

Yüksek tansiyon ve kolesterolün düşmesini sağlıyor, kalp ve damar sağlığına iyi geliyor.

Sindirim sistemini düzene sokuyor, hazımsızlık ve kabızlık gibi sorunları ortadan kaldırıyor.

Sağlıklı bir şekilde kilo vermeyi sağlıyor.

AKDENİZ DİYETİNDE NELER TÜKETİLİYOR?

Taze sebze ve meyve, yeşillik, zeytinyağı, balık, tahıl, tereyağı, baharatlar, kırmızı et, tavuk tüketiliyor.

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