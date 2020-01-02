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Tatli
Haber Giriş: 02.01.2020 - 16:09,Son Güncelleme:/

Tarçınlı Ayva Tatlısı

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Tarçınlı Ayva Tatlısı

Kış aylarının en güzel meyvesi ayvanın şimdi tam zamanı! Üstelik ayva tatlısını yapmak oldukça pratik. Sarı renkte tencereye koyduğunuz ayvalar kırmızı renkte çıkıp bir lezzet şölenine dönüşüyor. İşte tarçınlı ayva tatlısı tarifi…

Malzemeler:

*6 adet ayva
*2 çay bardağı şeker
*2 adet çubuk tarçın
*2 adet karanfil
*Yarım limon suyu
*2 su bardağı su

Tarif:

1-Ayvaları ortadan ikiye kesin, dış kabuğunu soyup ayvaları limonlu suya koyup kararmaması için bekletin.
2-Tüm ayvaları limonlu sudan çıkarıp, tencereye dizin.
3-Ayvaların üzerine toz şekeri serpin.
4-Tarçın ve karanfili de ekledikten sonra 2 su bardağı suyu ekleyip kapağını kapatın ve Arçelik Ankastre Ocak’ta orta ateşte pişmeye bırakın.
5-Ayvalar köpüklenerek kaynamaya başlayınca ocağın altını kısın ve ayvalar yumuşayana kadar pişirin.
6-Pişirdiğiniz su jöle kıvamını alıp, ayvalar kırmızı renk olunca Arçelik Ankastre Ocak’tan alın ve soğumaya bırakın.
7-Afiyet olsun!

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