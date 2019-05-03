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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tatli
03.05.2019 - 13:20, Son Güncelleme:

Ev Yapımı Pratik Cevizli Baklava

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Ev Yapımı Pratik Cevizli Baklava

Hiç şüphesiz bayramların en favori tatlısı baklavadır. Hele bir de ev yapımıysa tadından yenmez. Zor gibi görünse de mutfağınızda kolay bir şekilde baklava yapabilirsiniz. İşte misafirlerinize pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz nefis cevizli baklava tarifi…

Malzemeler:

• 1 paket baklavalık yufka (40 yaprak)
• 4 su bardağı ceviz içi
• 2 su bardağı eritilmiş tereyağı
• Yarım su bardağı sıvı yağ

Şerbeti için:

• 2 su bardağı şeker
• 4 su bardağı su
• 3 damla limonun suyu

Tarif:

1-Şerbeti için, Arçelik Ankastre Grion Ocak’ta derin bir tencerede su ve şekeri koyup, şeker eriyene kadar karıştırın.
2-Şekerli karışımı 10 dakika kaynamaya bırakın.
3-Şeker eridikten sonra şerbeti kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca 10 dakika kadar bu şekilde kaynatın.
4-3 damla limon suyunu da ekleyip 10 dakika daha kısık ateşte pişirip soğuması için kenara alın.
5-Cevizleri Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’da iri olacak şekilde çekin.
6-Tereyağı ve sıvı yağı bir kasede birleştirin.
7-Baklavayı yapacağınız tepsiyi iyice yağlayın.
8-Tabanına baklavalık yufkadan tek kat dizin.
9-Üzerine çektiğiniz toz cevizden her yerine gelecek şekilde serpiştirin ve bir kat olacak şekilde baklavalık yufkayı üzerine serin.
10-Fırça yardımıyla üzerini yağlayın ve tekrar yufka serip bir kat daha ceviz serpin.
11-Tüm katları bu şekilde bir sıra yağlı ve bir sıra cevizli olacak şekilde sıralayın.
12-Son olarak baklavanızın en üstüne 3 adet yufkayı koyun.
13-Ardından baklavanızı dikkatlice dilimleyin ve kalan yağı üzerinde gezdirin.
14-Önceden ısıttığınız 200 derecede 25-30 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.
15-Baklavanızı fırından çıkardıktan sonra ilk sıcaklığının biraz geçmesini bekleyin ve soğuttuğunuz şerbeti her yerine gelecek şekilde üzerine dökün.
16-Baklavanın şerbeti iyice çektikten sonra Arçelik Telve Türk Kahvesi Makinesi ile hazırladığınız nefis kahve eşliğinde servis edebilirsiniz.
17-Afiyet olsun!

 

 

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