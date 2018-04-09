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Tadı da Görüntüsü Kadar Muhteşem: Yumurtalı Bazlama Tost

Hürriyet Haber
09.04.2018 - 11:58 | Son Güncelleme:

Alışılagelmiş tost türlerini aklınızdan silin, atın! Tostu bazlamayla yaptık, görünümü ve tadıyla da fark yarattık. Yumurtaların özenle pişirilip çıtır ekmeğin üzerine konduğu, domatesin nefis tadıyla birleşip, taze soğanla da harika bir görünüm oluştuğu bazlama tost kahvaltı sofralarının gözdesi olmak için hazırlanmayı bekliyor. İşte bazlama tost tarifi…

Malzemeler:
 1 adet bazlama ekmeği
2 yumurta
1 domates
Yeşil soğan

Tarif:
1. Arçelik Eternity Ekmek Kızartma Makinesi’nde ısıtın.
2. Isınan tost makinesinin altını ve üstünü tereyağıyla yağlayın.
3. Bazlama ekmeğini bir bıçak yardımıyla ortadan eşit olacak şekilde kesin.
4. Bazlama ekmeklerinin de üstüne tereyağı sürün ve tost makinesine yerleştirin.
5. Ekmeğiniz kızarırken ayrı 2 tavada tereyağı eritin.
6. Eriyen tereyağının üstüne 2 adet yumurtayı sarıları dağılmayacak şekilde kırın.
7. Ekmeğiniz kızardıktan sonra bir tabağa alın ve yuvarlak şekilde kesilmiş 2 parça domatesi koyun.
8. Domateslerin üzerine yumurtları dikkatlice yerleştirin.
9. Bazlama tostunuzu süslemek için ince ince kıyılmış taze soğanları serpiştirin.
10. Sıcacık ve bir o kadar da lezzetli, afiyet olsun!

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Etiketler: Mucize Lezzetler , Aşk ile Yap
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