Şekersiz Ama Bir O Kadar da Nefis: 3 Hafif Tatlı

1- En Sağlıklı Puding: Avokadolu Puding

Malzemeler:

• 1 adet yumuşak avokado

• 2 yemek kaşığı kakao

• 2 yemek kaşığı bal veya akçaağaç şurubu

• 2-3 damla vanilya özütü

• 8-10 adet çiğ fındık

• 150 ml badem sütü

Tarif:

1. Fındıkları Arçelik Eternity Doğrayıcı’da çekin.

2. Avokadoyu kabuğundan ayırın ve doğrayıcının içine atın.

3. Kakao,vanilya, badem sütü, bal veya akçaağaç şurubunu ilave edin.

4. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar doğrayıcıyı çalıştırın.

5. Nefis avokadolu pudingi küçük nane yaprakları ile süsleyerek servis edebilirsiniz, afiyet olsun!

2- Enerji Veriyor: Chia Tohumlu Meyveli Puding





Malzemeler:

• 6 yemek kaşığı chia tohumu

• 3 su bardağı Hindistan cevizi sütü

• Bal

• 1 çay kaşığı tarçın

Üzeri için;

• Mevsim meyveleri

Tarif:

1. Geniş bir kase içerisine chia tohumlarını koyun ve üzerine Hindistan cevizi sütü, bal ve tarçın ilave ederek Arçelik Eternity Mikser ile iyice karıştırın.

2. Ağzını hava almayacak şekilde kapatın ve bu şekilde kabı bir gece Arçelik No Frost Buzdolabı’nda

3. Bekledikçe jel kıvamı alan chia tohumlarını buzdolabından alın.

4. Hazır olan chia tohumlu pudingin üzerini mevsim meyvelerini küp küp doğrayarak süsleyin.

5. Afiyet olsun!

3- Yiyenleri Kendine Aşık Ediyor: Frambuazlı Şekersiz Kek





Malzemeler:

• 3 adet yumurta

• 1 su bardağı ceviz içi (çekilmiş)

• 1 çay bardağı keçiboynuzu pekmezi

• 2 adet muz

• 1/2 çay bardağı süt

• 1 paket kabartma tozu

• 1 paket vanilya

• 1 paket kakao

• 100 gr frambuaz

Tarif:

1. 3 yumurtayı Arçelik Eternity Mikser yardımıyla çırpın.

2. 1 çay bardağı keçiboynuzunu pekmezini üzerine ilave edin.

3. Toz malzemeleri Arçelik Eternity Mikser ile karışımınıza dağıtın.

4. Yarım çay bardağı sütü kek harcına ekleyin.

5. Sütü ilave ettikten hemen sonra 1 su bardağı kadar çekilmiş cevizleri ilave ederek pürüzsüz bir harç elde edene kadar karıştırın.

6. 2 adet muzu ezerek püre haline getirin.

7. Daha sonra 10-15 tane ayırdığınız frambuazları kek harcınızın içine ilave ederek tahta kaşık yardımı ile karıştırın.

8. Hazırladığınız harcı önceden yağladığınız kalıba dökün.

9. Önceden ısıtılmış 170 derece Arçelik Ankastre Fırın’da 45 dakika kadar pişirmeye bırakın.

10. Bu enfes lezzeti, Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’nde hazırladığınız kahve eşliğinde servis edin, afiyet olsun!