Sağlıklı Beslenmenin Mutfaktaki Püf Noktaları

MEVSİMİNE GÖRE BESLENİN

Öncelikle mevsiminde olmayan sebze ve meyveleri tüketmemeye çalışın. Artık her mevsim her sebzeyi meyveyi bulabiliyor olsak da, hormon takviyesi ve kullanılan kimyasallar ilaçlar, özellikle zamansız yetiştirilen ürünlerde çok fazla uygulanıyor. Bu nedenle olabildiğince mevsiminde ve yerel ürünleri tercih edin. Hatta imkanınız varsa pazardan alışveriş yapın, pazardaki küçük üreticileri destekleyin.

Şu yaz günlerinde daha hafif ve serinleten yiyecekleri tercih edebilirsiniz. Örneğin; çilek, karpuz, erik, armut, kayısı, şeftali, kavun, kiraz gibi meyveler; kabak, patlıcan, taze fasulye, bakla, pazı, bamya, biber gibi sebzeleri tüketmenin tam zamanı!

ETİKET OKUMAYI ÖĞRENİN

Ne kadar doğal, paketsiz ve işlenmemiş yiyecekler tüketmek istesek de bu her zaman mümkün olmuyor. Bu noktada paketli yiyecekler alacağınız zaman mutlaka üzerindeki etiketi okumalısınız. Paket içeriğinde mısır şurubu, soya lesitini gibi katkı maddeleri; gıda boyaları, raf ömrü uzatıcılar gibi tehlikeli bileşenler var mı mutlaka kontrol etmeli, alışverişinizi ona göre yapmalısınız.

ÇORBALARDAN DESTEK ALIN

Çorbalar içinde bulunan taze sebze ve baklagiller sayesinde diyet lifinden yüksektir. Mevsim sebzeleriyle hazırlayacağınız nefis çorbalarla bağışıklığınızı ve kilo verme sürecinizi destekleyebilir, hastalıklara karşı güçlü korunma sağlayabilirsiniz. Üstelik sadece öğle ve akşam yemeklerinde değil, kahvaltı da dahil gün içinde her öğünde tüketilebilirsiniz. Arçelik B-Fit Rose Gold Power Blender sebze ve meyveleri vitaminlerini kaybetmeden sağlıklı ve leziz çorbalar yapabilirsiniz.

SEBZE VE MEYVELERİ ÇİĞ TÜKETİN

Meyveleri ve sebzeleri her zaman iyice yıkayıp çiğ tüketmeye çalışın. Sebzeleri çiğ tüketmeyi sevmiyorsanız olabildiğince kısa sürede ve diriliğini koruyacak şekilde buharda ya da suda haşlayın. Özellikle B ve C vitamini gibi vitaminler yüksek ısıyla kolayca kayba uğrarlar. Brokoli, kabak, karnabahar, ıspanak, bamya, lahana ve patlıcan gibi sebzeleri en fazla 10 dakika pişirin. Arçelik B-Fit Rose Gold Power Blender sebze ve meyveleri vitaminlerini kaybetmeden sağlıklı ve leziz çorbalar yapabilirsiniz.

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