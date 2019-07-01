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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.07.2019 - 16:32, Son Güncelleme:

Sağlıklı Beslenmenin Mutfaktaki Püf Noktaları

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Sağlıklı Beslenmenin Mutfaktaki Püf Noktaları

Sağlıklı beslenmenin temeli mutfakta başlıyor. Tükettiğimiz yiyeceklerden maksimum düzeyde besin değeri ve vitamin almak için bazı noktalara dikkat etmemiz gerekiyor. İşte satın aldığımız besinlerden pişirme yöntemlerine kadar sağlıklı beslenmenin mutfaktaki püf noktaları…

MEVSİMİNE GÖRE BESLENİN

Öncelikle mevsiminde olmayan sebze ve meyveleri tüketmemeye çalışın. Artık her mevsim her sebzeyi meyveyi bulabiliyor olsak da, hormon takviyesi ve kullanılan kimyasallar ilaçlar, özellikle zamansız yetiştirilen ürünlerde çok fazla uygulanıyor. Bu nedenle olabildiğince mevsiminde ve yerel ürünleri tercih edin. Hatta imkanınız varsa pazardan alışveriş yapın, pazardaki küçük üreticileri destekleyin.

Şu yaz günlerinde daha hafif ve serinleten yiyecekleri tercih edebilirsiniz. Örneğin; çilek, karpuz, erik, armut, kayısı, şeftali, kavun, kiraz gibi meyveler; kabak, patlıcan, taze fasulye, bakla, pazı, bamya, biber gibi sebzeleri tüketmenin tam zamanı!

ETİKET OKUMAYI ÖĞRENİN

Ne kadar doğal, paketsiz ve işlenmemiş yiyecekler tüketmek istesek de bu her zaman mümkün olmuyor. Bu noktada paketli yiyecekler alacağınız zaman mutlaka üzerindeki etiketi okumalısınız. Paket içeriğinde mısır şurubu, soya lesitini gibi katkı maddeleri; gıda boyaları, raf ömrü uzatıcılar gibi tehlikeli bileşenler var mı mutlaka kontrol etmeli, alışverişinizi ona göre yapmalısınız.  

ÇORBALARDAN DESTEK ALIN

Çorbalar içinde bulunan taze sebze ve baklagiller sayesinde diyet lifinden yüksektir. Mevsim sebzeleriyle hazırlayacağınız nefis çorbalarla bağışıklığınızı ve kilo verme sürecinizi destekleyebilir, hastalıklara karşı güçlü korunma sağlayabilirsiniz. Üstelik sadece öğle ve akşam yemeklerinde değil, kahvaltı da dahil gün içinde her öğünde tüketilebilirsiniz. Arçelik B-Fit Rose Gold Power Blender sebze ve meyveleri vitaminlerini kaybetmeden sağlıklı ve leziz çorbalar yapabilirsiniz.

SEBZE VE MEYVELERİ ÇİĞ TÜKETİN

Meyveleri ve sebzeleri her zaman iyice yıkayıp çiğ tüketmeye çalışın. Sebzeleri çiğ tüketmeyi sevmiyorsanız olabildiğince kısa sürede ve diriliğini koruyacak şekilde buharda ya da suda haşlayın. Özellikle B ve C vitamini gibi vitaminler yüksek ısıyla kolayca kayba uğrarlar. Brokoli, kabak, karnabahar, ıspanak, bamya, lahana ve patlıcan gibi sebzeleri en fazla 10 dakika pişirin. Arçelik B-Fit Rose Gold Power Blender sebze ve meyveleri vitaminlerini kaybetmeden sağlıklı ve leziz çorbalar yapabilirsiniz.

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