Portakallı Çikolatalı Kek

Malzemeler:

½ su bardağı şeker

3 adet yumurta

1 su bardağı süt

150 ml sıvı yağ

1 adet portakal suyu

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

100 gram kakao

300 gram un

2 adet portakal kabuğu

Yapılışı:

Şeker ve yumurtaları 6 dakika boyunca Arçelik Eternity Mikser'de karıştırın. Karışımınızın içerisine süt, yağ ve portakal suyunu ekleyerek 1 dakika boyunca karıştırın. Vanilya, kabartma tozu, kakao, un ve portakal kabuklarını da yaptığınız karışımın içerisine ekleyerek 1 dakika karıştırın. 200 gram çikolatayı da karışımınızın içerisine ekleyin. Ardından kek hamurunuzu yağladığınız kek kalıbına dökün. Kekinizi 180 derece Arçelik Ankastre Fırın'da 50 dakika boyunca pişirin. Ardından portakal kabukları rendeleriyle servis edebilirsiniz.