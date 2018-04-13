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Portakallı Çikolatalı Kek

Hürriyet Haber
13.04.2018 - 13:17 | Son Güncelleme:

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde portakallı çikolatalı kek var!

Malzemeler:

  • ½ su bardağı şeker
  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı süt
  • 150 ml sıvı yağ
  • 1 adet portakal suyu
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • 100 gram kakao
  • 300 gram un
  • 2 adet portakal kabuğu

Yapılışı:

Şeker ve yumurtaları 6 dakika boyunca Arçelik Eternity Mikser'de karıştırın. Karışımınızın içerisine süt, yağ ve portakal suyunu ekleyerek 1 dakika boyunca karıştırın. Vanilya, kabartma tozu, kakao, un ve portakal kabuklarını da yaptığınız karışımın içerisine ekleyerek 1 dakika karıştırın. 200 gram çikolatayı da karışımınızın içerisine ekleyin. Ardından kek hamurunuzu yağladığınız kek kalıbına dökün. Kekinizi 180 derece Arçelik Ankastre Fırın'da 50 dakika boyunca pişirin. Ardından portakal kabukları rendeleriyle servis edebilirsiniz.

 

 

 

Etiketler: Mucize Lezzetler , Aşk ile Yap , Portakalı kek
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