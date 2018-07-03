Pofuduk Lezzet: Süzme Peynirli Kayısılı Kek
Yaz mevsiminin bize verdiği en güzel hediyesi olan kayısının zamanını kaçırmadan bu keke mutlaka çay saatlerinize yer açmalısınız! Yumuşacık bir dokuya sahip olan kayısılı kek, süzme peynir ile buluşunca enfes bir lezzete bürünüyor. Pudra şekeri de lezzetine lezzet katıyor. O halde çayları demleyin, keki fırına verin...
Malzemeler:
• 5 yumurta
• 1 su bardağı şeker
• 150 gram vanilya
• 100 gram sıvı yağ
• ½ çay kaşığı soda
• 350 gram süzme peynir
• 150 gram un
• Kayısı
Tarif:
1. Yumurtaların sarısını bir kaba ekleyin ve üzerine şekeri ilave edin.
2. Yumurta ve şekeri iyice karışana dek Arçelik Rose Gold Eternity Mikser yardımıyla çırpın.
3. Ardından yağı ekleyerek karıştırın.
4. Daha sonra soda ekleyin.
5. Süzme peyniri pürüzsüz bir kıvam alana dek Arçelik Rose Gold Eternity Mikser ile çırpın.
6. Ardından unu ve vanilyayı eleyerek ekleyin ve tekrar çırpın.
7. Son olarak doğradığınız kayısıları da ekleyin.
8. Yağladığınız kek kalıbına hazırladığınız karışımı dökün.
9. Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın'da yaklaşık 40 dakika pişirin.
10. Üzeri kızaran pofuduk kayısılı kekinizi pudra şekeri ile süsleyerek servis edin. Afiyet olsun!
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