Hafif ve Sağlıklı: Kıymalı Kabak Spaghetti
‘Makarnasız olmaz ama kilo da almayayım’ diyenlere hem nefis hem de sağlıklı bir tarifle geldik. İşte hazırlaması kolay ve çabuk, kıyması ise tarife son noktayı koyacak kabak spaghetti tarifi…
Malzemeler:
Sos için;
• 100 g kıyma
• 1 çorba kaşığı domates salçası
• 3/4 su bardağı içme suyu
• 2 çorba kaşığı zeytinyağı
• Yarım çay kaşığı kaya tuzu
• Yarım çay kaşığı karabiber
Spagetti için;
• 2 küçük boy kabak
• 50 g kaşar peyniri
Tarif:
1-Kıymayı su ve zeytinyağı ile, Arçelik Ankastre Ocak’ta aşırı kavurmamaya dikkat ederek pişirin.
2-Salça, tuz ve baharat ekleyip birkaç dakika daha karıştırın.
3-Kabakları alacalı şekilde soyun. Ardından spiral sebze doğrayıcısı ile doğrayın.
4-Ayrı bir tencerede suyu kaynatın. Doğradığınız kabakları ekleyip yaklaşık 1-2 dakika boyunca hafifçe karıştırarak orta ateşte pişirin. Çok yumuşamamasına dikkat edin.
5-Pişen kabakları servis tabağına alın.
6-Üzerine kıymalı sosunuzu ekleyin.
7-Kaşar peynirini de Arçelik Rose Gold Doğrayıcı ile rendeledikten sonra servis edebilirsiniz.
8-Afiyet olsun!
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