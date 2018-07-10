Lor Peynirli Mantar Dolması
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Malzemeler:
• Mantar
• Lor peyniri
• Krem peynir
• Kornişon turşu
• Mısır
• Yeşil ve siyah doğranmış zeytin
• Renkli biberler
• Dereotu
• Karabiber
• Tuz
Yapılışı:
1. Bir kapta lor peyniri, krem peynir, doğranmış kornişon turşu, mısır, yeşil ve siyah doğranmış zeytinler, doğranmış renkli biberler ve baharatlar karıştırılır.
2. Karışım mantarların içerisine paylaştırılır.
3. Mantarlar Arçelik Ankastre Fırın tepsisine dizilir.
4. 30-35 dakika 150 derecede pişirilir.
5. Servis tabağına alınan mantar dolmalarının üzerine dereotu serpilir.
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