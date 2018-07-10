Kremalı Çilekli Milföy Tatlısı
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Malzemeler:
• 6 adet milföy
Kreması için;
• 3 su bardağı süt
• 1 çay bardağı toz şeker
• 1 adet yumurta sarısı
• 2 yemek kaşığı un
• 2 yemek kaşığı nişasta
• 1 paket vanilya
• 1 yemek kaşığı tereyağı
İç malzeme;
• Çilek
Üzeri için;
• Pudra şekeri
Yapılışı:
1. Milföyler yan yana koyulur ve merdane yardımıyla biraz açılır.
2. Yağlı kağıt serilmiş Arçelik Ankastre Fırın tepsisine dizilir. Çok kabarmamaları için bıçak yardımıyla birkaç yerinden delinir.
3. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üzerleri pembeleşinceye kadar pişirilir. Fırından alınır soğumaya bırakılır.
4. Kreması için; süt, şeker, un, nişasta ve yumurta sarısını tencereye ekleyip karıştırarak Arçelik Ankastre Ocak’ta muhallebi kıvamına gelene kadar pişirilir.
5. Ocaktan alınıp içerisine vanilya ve tereyağı eklenir, tereyağı eriyene kadar karıştırılır, çırpılır.
6. Milföyler boylamasına 2 ye kesilir.
7. Servis tabağına 1 parça alınır üzerine krema dökülür, çilekler yerleştirilir. 2. Parçayı üzerine kapatılır ve tekrar krema ve çilek eklenir. Milföyler bitene kadar yapılır.
8. Üzerine pudra şekeri serpilir.
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