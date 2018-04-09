Kinoa ile Hazırlayabileceğiniz 4 Sağlıklı Tarif

1- Tavuk ızgaralı kinoa kasesi

Malzemeler:

• 500 gram tavuk göğüs

• 1 su bardağı kinoa

• 1 adet avokado

• Domates

• Marul

• Ispanak

Yapılışı:

1. Tavuk göğsünü Arçelik Ankastre Ocakta kızarana kadar pişirin.

2. Kinoayı bir tencereye alarak haşlamaya bırakın.

3. Haşlama ve pişirme işlemleri bittikten sonra marulu servis tabağınızın altına yerleştirin.

4. Kinoa ve ızgara tavuğunuzu da tabağa aldıktan sonra avokadoyu ve domatesleri dilim dilim doğrayarak ekleyin.

5. Ardından körpe ıspanak yapraklarını çiğ olarak sunumunuzda kullanabilirsiniz.

2- Kinoa kaplı fındıklı çıtır tavuk





Malzemeler:

• 400 gr dersiz piliç eti

• 1 bardak haşlanmış kinoa

• Yarım su bardağı un

• Yarım su bardağı file fındık

• 2 adet yumurta

• Yarım tatlı kaşığı tuz

• 1 çay kaşığı karabiber

• Kızartmak için yağ

Salata İçin:

• Marul

• Maydanoz

• Nar

• Zeytinyağı

• Limon

• Nar ekşisi

• Fındık

Yapılışı:

1. Un, tuz, karabiber ve fındığı karıştırın.

2. Yumurta ve suyu ayrı bir kapta Arçelik Eternity Mikser ile çırpın.

3. Tavukları ilk önce unlu karışıma sonra yumurtaya sonrasında kinoaya bulayıp Arçelik Ankastre Ocak’ta 15-20 dakika pişirin.

4. Salata için yeşillikleri doğrayın. Zeytinyağı, limon, nar ekşisi ve fındığı ekleyip karıştırın.

5. Kızaran tavukların yanında salatayı servis edin.

3- Limon soslu somonlu kinoa





Malzemeler:

• 1 su bardağı kinoa

• 150 gram somon

• Limon

• Bezelye

• Ispanak

• Domates

• Taze kekik

• Zeytinyağı

Yapılışı:

1. Kinoayı bir tencere içine alarak Arçelik Ankastre Ocak’haşlamaya bırakın.

2. Bezelyeler için de aynı işlemi uygulayın.

3. Somonu küp küp doğrayarak üzerlerine zeytinyağı sürerek Arçelik Ankastre Fırında 180 derecede 20 dakika pişirin.

4. Kinoa ve bezelyeleriniz iyice haşlandıktan sonra suyunu süzerek servis tabağınıza alın. Somonları fırından çıkartarak onları da tabağınıza ekleyin.

5. Üzerlerine zeytinyağı ve limonu gezdirin.

6. Ardından domates ve ıspanakları dilimleyerek sersiv tabağına alın. Afiyet olsun!

4- Yeşil sağlık deposu: Sebzeli Kinoa

Malzemeler:

• 1 su bardağı kinoa

• Yarım avokado

• 6-7 dal kuşkonmaz

• Brokoli

• Ispanak

• Yarım limon

• Haşlamak için bir miktar su

Yapılışı:

1. Kinoaları üzerlerini 2 parmak geçecek kadar su doldurup Arçelik Ankastre Ocakhaşlayın. Ardından başka bir tencereye avokado ve ıspanak haricindeki diğer malzemeleri koyarak haşlanmaya bırakın.

2. Kuşkonmazları hafif yağlı tavada 2-3 dakika pişirin.

3. Başka bir tencerede brokolileri diriliğini kaybettirmeden 3-4 dakika haşlayın.

4. Haşlama işlemi bittiğinde kinoayı ve sebzelerinizi sunum tabağınıza alın.

5. Avokadoyu da bol limonlayıp baharatladıktan sonra afiyetle tüketebilirsiniz.

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