Sahura Özel: Keçi Peynirli Bazlama Tost
Ramazan ayında ve özellikle sahurda sıkça tüketilen tost-çay geleneğini bazlama tost ile daha da lezzetlendirmeye ne dersiniz? İşte nefis bazlama ekmeği ile hazırlayacağınız keçi peynirli tost tarifi…
Malzemeler:
•1 adet bazlama ekmek
•100 g keçi peyniri
•1 adet domates
•1 tatlı kaşığı tereyağı
•5-6 dal dereotu
Tarif:
1-Öncelikle Arçelik Tost Makinesi’ni ısıtın.
2-Domatesi ve peyniri dilimleyin.
3-Bazlamayı da tost ekmeği büyüklüğünde kesin ve tereyağıyla içini dışını yağlayın.
4-İçerisine dilimlenmiş keçi peynirlerini dizin.
5-Domatesi ve dereotunu da peynirlerin üzerine dizin.
6-Bazlamaları ısınmış tost makinesine alın ve peynirler eriyene kadar pişirin.
7-Bazlama tostunuzu Arçelik Gurme Çay Makinesi’nde hazırladığınız enfes çay ile servis edin.
8-Afiyet olsun!
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