İftar Sofralarına Yakışacak Bir Lezzet: Rozbif

Malzemeler:

• 1 bütün dana bonfile

• 1 tatlı kaşığı esmer şeker

• Yarım çay bardağı zeytinyağı

• 1 çay kaşığı deniz tuzu

• 2 yemek kaşığı hardal

• 2 yemek kaşığı tane karabiber

• 6 dal taze biberiye

Tarif:

1. Taze biberiyeleri yatay tutup, sapından geri çekerek ayıklayın ve keskin bir bıçakla çok ince bir şekilde kıyın.

2. Tane karabiberleri Arçelik Baharat Öğütücü’de çekin.

3. Hardal, karabiber, tuz ve esmer şekeri biberiyelerin üzerine serpin ve elinizle güzelce harmanlayın.

4. Zeytinyağını bonfileye iyice yedirin ardından baharatların üstüne koyun. Çevire çevire baharatların etin her yerine yapışmasını sağlayın.

5. Arçelik Ankastre Ocak’ı en yüksek ateşe alın ve geniş bir tavada zeytinyağını kızdırın.

6. Eti kızgın yağa atıp çevire çevire eşit bir şekilde pişirin.

7. Alüminyum folyonun üzerine yağlı kağıt serin, et mühürlenince üzerine alın.

8. Önce yağlı kağıdı ardından alüminyum folyoyu sıkıca sarıp fırına verin.

9. Eti pişmiş seviyorsanız 250 derecede 30 dakika, az pişmiş seviyorsanız 15 dakika boyunca Arçelik Ankastre Fırın’da

10. Fırından çıktıktan sonra pişirme kağıtlarını açmadan rozbifi soğutun. Arzuya göre buzdolabında dinlendirdikten sonra bir et çatalı yardımıyla bastırarak, ince dilimler halinde soğuk olarak servis edin.

11. Rozbif dilimlerini servis tabağına alın ve üzerini; tuz, karabiber, renkli karabiber ve bir tutam biberiye ile süsleyip servis edin.

12. Afiyet olsun!