İç Açıyor: Kırmızı Meyveli 4 Nefis Smoothie Tarifi

1- 3 Eşsiz Tat Bir Araya Geldi: Yaban Mersinli, Frambuazlı ve Böğürtlenli Smoothie

Malzemeler:

• 1 su bardağı badem sütü

• 250 gram yoğurt

• 1 adet dilimlenmiş muz

• Yarım su bardağı yaban mersini

• Yarım su bardağı frambuaz

• Yarım su bardağı böğürtlen

Tarif:

1. Arçelik B-Fit Blender’a tüm meyveleri ilave edin.

2. Meyvelerin üstüne badem sütünü ekleyin.

3. Son olarak yoğurdu da ekleyip ArçelikB-Fit Blender'ı smoothieniz pürüzsüz bir kıvam alana dek çalıştırın.

4. Çok katı görünüyorsa biraz daha badem sütü ekleyebilirsiniz.

5. Üzerini kullandığınız meyveler, çiğ fındık ve tohumlarla süsleyebilirsiniz.

6. Afiyet olsun!

2- Meyvelerin Gözdesi: Çilekli Smoothie





Malzemeler:

• 10 adet çilek

• 3 çorba kaşığı Hindistan cevizi sütü

• 3 çorba kaşığı yoğurt

Tarif:

1. Çelikleri ayıklayıp yıkayın ve suyunu süzün.

2. Yoğurt, süt ve çilekleri Arçelik B-Fit Blender’dan geçirin.

3. Homojen bir karışım elde ettikten sonra servis bardaklarınıza koyun.

4. Dilerseniz nane yapraklarıyla süsleyerek şirin pembe görüntüyü yeşillendirebilirsiniz.

5. Afiyet olsun!

3- Farklı Bir Tat: Kuş Üzümlü Smoothie





Malzemeler:

• 3 salkım kuş üzümü

• 1 su bardağı yulaf sütü

• 1 su bardağı süzme yoğurt

Tarif:

1. Saplarından ayırdığınız kuş üzümlerini Arçelik B-Fit Blender’a atın.

2. Üzerine sütü ve yoğurdu ilave edin.

3. Pürüzsüz bir karışım elde edince servis bardaklarınıza boşaltın.

4. İçinizi ferahlatacak, afiyet olsun!

4- En Şirin Meyve: Ahududulu Smoothie





Malzemeler:

• 200 gram ahududu

• 1 bardak yağsız süt

• 1 su bardağı süzme yoğurt

Tarif:

1. Ahududuları Arçelik B-Fit Blender’a ekleyin.

2. Üzerine süt ve yoğurdu ilave edin.

3. Homojen bir karışım elde ettikten sonra bardaklara boşaltın ve afiyetle için!

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