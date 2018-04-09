İç Açıyor: Kırmızı Meyveli 4 Nefis Smoothie Tarifi

1- 3 Eşsiz Tat Bir Araya Geldi: Yaban Mersinli, Frambuazlı ve Böğürtlenli Smoothie
Malzemeler:
• 1 su bardağı badem sütü
• 250 gram yoğurt
• 1 adet dilimlenmiş muz
• Yarım su bardağı yaban mersini
• Yarım su bardağı frambuaz
• Yarım su bardağı böğürtlen
Tarif:
1. Arçelik B-Fit Blender’a tüm meyveleri ilave edin.
2. Meyvelerin üstüne badem sütünü ekleyin.
3. Son olarak yoğurdu da ekleyip ArçelikB-Fit Blender'ı smoothieniz pürüzsüz bir kıvam alana dek çalıştırın.
4. Çok katı görünüyorsa biraz daha badem sütü ekleyebilirsiniz.
5. Üzerini kullandığınız meyveler, çiğ fındık ve tohumlarla süsleyebilirsiniz.
6. Afiyet olsun!
2- Meyvelerin Gözdesi: Çilekli Smoothie
Malzemeler:
• 10 adet çilek
• 3 çorba kaşığı Hindistan cevizi sütü
• 3 çorba kaşığı yoğurt
Tarif:
1. Çelikleri ayıklayıp yıkayın ve suyunu süzün.
2. Yoğurt, süt ve çilekleri Arçelik B-Fit Blender’dan geçirin.
3. Homojen bir karışım elde ettikten sonra servis bardaklarınıza koyun.
4. Dilerseniz nane yapraklarıyla süsleyerek şirin pembe görüntüyü yeşillendirebilirsiniz.
5. Afiyet olsun!
3- Farklı Bir Tat: Kuş Üzümlü Smoothie
Malzemeler:
• 3 salkım kuş üzümü
• 1 su bardağı yulaf sütü
• 1 su bardağı süzme yoğurt
Tarif:
1. Saplarından ayırdığınız kuş üzümlerini Arçelik B-Fit Blender’a atın.
2. Üzerine sütü ve yoğurdu ilave edin.
3. Pürüzsüz bir karışım elde edince servis bardaklarınıza boşaltın.
4. İçinizi ferahlatacak, afiyet olsun!
4- En Şirin Meyve: Ahududulu Smoothie
Malzemeler:
• 200 gram ahududu
• 1 bardak yağsız süt
• 1 su bardağı süzme yoğurt
Tarif:
1. Ahududuları Arçelik B-Fit Blender’a ekleyin.
2. Üzerine süt ve yoğurdu ilave edin.
3. Homojen bir karışım elde ettikten sonra bardaklara boşaltın ve afiyetle için!