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İç Açıyor: Kırmızı Meyveli 4 Nefis Smoothie Tarifi

Hürriyet Haber
09.04.2018 - 11:27 | Son Güncelleme:

Meyveleri tatlı ve sağlıklı bir atıştırmalığa dönüştürmek tam da smoothie'lerin işi! Küçük büyük herkes onlara bayılıyor! Sağlık ve enerji deposu olarak bilinen smoothie, hem mideye hem vücuda hitap ediyor. Rengi zaten iştah kabartıyor, tadı ise her içişte iç ferahlatıyor. Ayrıca kırmızı meyveler yüksek lif içeriği sayesinde tokluk hissini arttırıyor. İşte kırmızı meyveleri doya doya hissedeceğiniz 4 leziz smoothie tarifi…

1- 3 Eşsiz Tat Bir Araya Geldi: Yaban Mersinli, Frambuazlı ve Böğürtlenli Smoothie

Malzemeler:
 1 su bardağı badem sütü
250 gram yoğurt
1 adet dilimlenmiş muz
Yarım su bardağı yaban mersini
Yarım su bardağı frambuaz
Yarım su bardağı böğürtlen

Tarif:
1. Arçelik B-Fit Blender’a tüm meyveleri ilave edin.
2. Meyvelerin üstüne badem sütünü ekleyin.
3. Son olarak yoğurdu da ekleyip ArçelikB-Fit Blender'ı smoothieniz pürüzsüz bir kıvam alana dek çalıştırın.
4. Çok katı görünüyorsa biraz daha badem sütü ekleyebilirsiniz.
5. Üzerini kullandığınız meyveler, çiğ fındık ve tohumlarla süsleyebilirsiniz.
6. Afiyet olsun!

2- Meyvelerin Gözdesi: Çilekli Smoothie

İç Açıyor: Kırmızı Meyveli 4 Nefis Smoothie Tarifi

Malzemeler:
 10 adet çilek
3 çorba kaşığı Hindistan cevizi sütü
3 çorba kaşığı yoğurt

Tarif:
1. Çelikleri ayıklayıp yıkayın ve suyunu süzün.
2. Yoğurt, süt ve çilekleri Arçelik B-Fit Blender’dan geçirin.
3. Homojen bir karışım elde ettikten sonra servis bardaklarınıza koyun.
4. Dilerseniz nane yapraklarıyla süsleyerek şirin pembe görüntüyü yeşillendirebilirsiniz.
5. Afiyet olsun!

3- Farklı Bir Tat: Kuş Üzümlü Smoothie

İç Açıyor: Kırmızı Meyveli 4 Nefis Smoothie Tarifi

Malzemeler:
3 salkım kuş üzümü
1 su bardağı yulaf sütü
1 su bardağı süzme yoğurt

Tarif:
1. Saplarından ayırdığınız kuş üzümlerini Arçelik B-Fit Blender’a atın.
2. Üzerine sütü ve yoğurdu ilave edin.
3. Pürüzsüz bir karışım elde edince servis bardaklarınıza boşaltın.
4. İçinizi ferahlatacak, afiyet olsun!

İç Açıyor: Kırmızı Meyveli 4 Nefis Smoothie Tarifi

 4- En Şirin Meyve: Ahududulu Smoothie

İç Açıyor: Kırmızı Meyveli 4 Nefis Smoothie Tarifi

Malzemeler:
 200 gram ahududu
1 bardak yağsız süt
1 su bardağı süzme yoğurt

Tarif:
1. Ahududuları Arçelik B-Fit Blender’a ekleyin.
2. Üzerine süt ve yoğurdu ilave edin.
3. Homojen bir karışım elde ettikten sonra bardaklara boşaltın ve afiyetle için!

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Etiketler: Mucize Lezzetler , Aşk ile Yap
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