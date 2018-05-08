Hamurun En GÃ¼zel Hali: Lezzetli 3 BÃ¶rek Tarifi

1- Hamurun KÄ±yma ile DansÄ±: KÄ±ymalÄ± Pratik Tava BÃ¶reÄŸi





Malzemeler:

â€¢ 3 adet yufka

Yufkalara sÃ¼rÃ¼lecek sos iÃ§in;

â€¢ YarÄ±m su bardaÄŸÄ± zeytinyaÄŸÄ±

â€¢ 1 su bardaÄŸÄ± sÃ¼t

â€¢ 1 su bardaÄŸÄ± yoÄŸurt

â€¢ 2 yumurta

Ä°Ã§ harcÄ± iÃ§in;

â€¢ 300 gram kÄ±yma

â€¢ 2 adet orta boy soÄŸan

â€¢ Ä°nce kÄ±yÄ±lmÄ±ÅŸ yarÄ±m demet maydanoz

â€¢ SÄ±vÄ± yaÄŸ

â€¢ Tuz

â€¢ Karabiber

HazÄ±rlanÄ±ÅŸÄ±:

1. KÄ±ymayÄ± bir tencere iÃ§ine alÄ±n orta ateÅŸte suyunu Ã§ekene kadar ArÃ§elik Ankastre Ocakâ€™ta

2. Suyunu Ã§eken kÄ±ymaya yaÄŸÄ± ilave edin. SoÄŸanlarÄ± kÃ¼p kÃ¼p yemeklik ArÃ§elik Eternity DoÄŸrayÄ±cÄ± ile doÄŸrayÄ±n. Kavrulan kÄ±ymanÄ±n iÃ§ine ilave edin, soÄŸanlar piÅŸene kadar kavurma iÅŸlemine devam edin.

3. Kavurma bitmeye yakÄ±n tuz, karabiber ve ince kÄ±yÄ±lmÄ±ÅŸ maydanozu ilave edin, ocaÄŸÄ±n altÄ±nÄ± kapatÄ±p soÄŸumaya bÄ±rakÄ±n.

4. Bir kapta yufkalara sÃ¼receÄŸiniz sosu hazÄ±rlayÄ±n. YaÄŸ, sÃ¼t, yoÄŸurt ve yumurtayÄ± bir kaba alÄ±n, iyice ArÃ§elik Eternity Mikser ile Ã§Ä±rpÄ±n.

5. BÃ¼yÃ¼k boy teflon tavaya 2 kaÅŸÄ±k sÄ±vÄ± yaÄŸ dÃ¶kÃ¼n, 1 adet yufkayÄ± tavaya uÃ§larÄ± dÄ±ÅŸarÄ±da kalacak ÅŸekilde yerleÅŸtirin.

6. HazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z sÄ±vÄ± karÄ±ÅŸÄ±mdan 2-3 kaÅŸÄ±k yufkaya gezdirin.

7. 1 adet baÅŸka yufkayÄ± 4â€™e bÃ¶lÃ¼n, tavanÄ±n Ã¼stÃ¼ne 1 kat daha yerleÅŸtirin ve tekrar sos sÃ¼rÃ¼n. Ä°ÅŸlemi bitirdikten sonra ortasÄ±na kÄ±ymalÄ± harÃ§tan yerleÅŸtirin.

8. Kalan yufkayÄ± da 4â€™e bÃ¶lÃ¼n tavaya 1 kat yufka 1 kat sos olacak ÅŸekilde koyun. Kalan sosu Ã¼zerine sÃ¼rÃ¼n ve yanlarda kalan yufkalarÄ± Ã¼zerine kapatÄ±n.

9. ArÃ§elik Ankastre Ocakâ€™Ä± aÃ§Ä±n, kÄ±sÄ±k ateÅŸte bÃ¶reÄŸin altÄ± kÄ±zarana kadar piÅŸirin. ArdÄ±ndan diÄŸer tarafÄ±nÄ± aynÄ± ÅŸekilde kÄ±sÄ±k ateÅŸte piÅŸirin. Afiyet olsun!

2-Peynir Oâ€™na Ã‡ok YakÄ±ÅŸÄ±yor: FÄ±rÄ±nda Peynirli Sigara BÃ¶reÄŸi

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Malzemeler:

â€¢ 8 adet yufka

â€¢ YarÄ±m paket margarin

â€¢ 1 adet yumurta

â€¢ Susam

Ä°Ã§i iÃ§in:

â€¢ Peynir

â€¢ Maydanoz

HazÄ±rlanÄ±ÅŸÄ±:

1. YufkalarÄ± Ã¼Ã§gen olacak ÅŸekilde 8 parÃ§aya bÃ¶lÃ¼n.

2. Her bir parÃ§aya iÃ§ malzemesinden koyarak sigara bÃ¶reklerini sarÄ±n.

3. BÃ¼tÃ¼n yufkalar iÃ§in aynÄ± iÅŸlem yapÄ±n.

4. YaÄŸlÄ± kaÄŸÄ±t serilmiÅŸ fÄ±rÄ±n tepsisine dizdiÄŸiniz sigara bÃ¶reklerinin Ã¼stÃ¼ne yumurta sarÄ±sÄ± sÃ¼rÃ¼p Ã¼zerine susam serpin.

5. ArÃ§elik Ankastre FÄ±rÄ±nâ€™da Ã¼zerleri kÄ±zarana kadar 180 derecede piÅŸirin. Afiyet olsun.

3-Patates ve Peynir Bir Arada: Patatesli Peynirli Kol BÃ¶reÄŸi Tarifi

Malzemeler:

YufkalarÄ± yaÄŸlamak iÃ§in:

â€¢ 100 gram eritilmiÅŸ tereyaÄŸÄ±

â€¢ 1/4 Ã§ay bardaÄŸÄ± zeytinyaÄŸÄ±

Ä°Ã§ harcÄ± iÃ§in:

â€¢ 2 adet orta boy patates (haÅŸlanmÄ±ÅŸ)

â€¢ 200 gram beyaz peynir

â€¢ 1/4 demet maydanoz

â€¢ 1/2 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± pul biber

â€¢ 1/2 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuz

â€¢ 1/2 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± karabiber

Ãœzeri iÃ§in:

â€¢ 1 adet yumurta sarÄ±sÄ±

â€¢ 1/2 Ã§ay bardaÄŸÄ± sÃ¼t

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1. YufkalarÄ±, zeytinyaÄŸÄ± ve tereyaÄŸÄ± karÄ±ÅŸÄ±mÄ± ile yaÄŸlayÄ±n.

2. Patatesleri haÅŸladÄ±ktan sonra Ä±lÄ±nmasÄ±nÄ± bekleyin ardÄ±ndan bir Ã§atal ya da ezici yardÄ±mÄ±yla pÃ¼re haline getirin.

3. Peynir ve maydanozu baharat ilavesi ile harmanlayarak bÃ¶reÄŸin iÃ§ harcÄ±nÄ± bir kapta karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

4. AyrÄ± bir kapta yumurta sarÄ±sÄ± ve sÃ¼tten oluÅŸan bÃ¶rek sosunuzu ArÃ§elik Eternity Mikser ile Ã§Ä±rparak karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

5. YufkalarÄ± iki eÅŸit parÃ§aya bÃ¶ldÃ¼kten sonra dengeli bir ÅŸekilde sos ile Ä±slatÄ±n.

6. ParÃ§a yufkanÄ±n geniÅŸ olan kÄ±smÄ±na bÃ¶reÄŸin iÃ§ harcÄ±nÄ± koyarak rulo yapÄ±n ve sarmal bir ÅŸekilde sarÄ±n.

7. YaÄŸlÄ± kaÄŸÄ±t serdiÄŸiniz bir fÄ±rÄ±n tepsisine sardÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bÃ¶rekleri uÃ§ uca eklemeye devam ederek sarmalÄ± bÃ¼yÃ¼tÃ¼n. Bu iÅŸlemi yufkalar bitene kadar uygulayÄ±n.

8. BÃ¶reÄŸin Ã¼zerine arta kalan bÃ¶rek sosunu her tarafÄ±na gezdirerek dÃ¶kÃ¼n ve ArÃ§elik Ankastre FÄ±rÄ±nâ€™da 180 derecede Ã¼zerleri kÄ±zarana kadar piÅŸirin.

9. DumanÄ± Ã¼stÃ¼nde sÄ±cak sÄ±cak tÃ¼ketin! Afiyet olsun!