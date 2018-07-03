Hamurun Büründüğü En Leziz 3 Tarif
Pide öyle bir lezzet ki bir anda tüm ana yemekleri geride bırakıp sofranın yıldızı olabiliyor. Küçük bir el hilesiyle hamura can verdiğimiz nefis gül böreği, çay saatlerinin en sevileni olabiliyor. Kahvaltılarda akla gelen ilk hamur işi olan açma, görüntüsüyle bile iştah kabartmayı başarabiliyor. İşte minik bir dokunuşla hamura yeni bir boyut kazandırdığımız 3 enfes tarifimizi sizler için hazırladık...
1. Lor Peynirli Maydanozlu Pide
Malzemeler:
Hamuru için;
• 3 su bardağı tam buğday unu
• 1 su bardağı ılık süt
• 30 gr yaş maya
• 1 yumurta sarısı
• 1 yumurta
• 1 kahve fincanı tereyağı
• 2 çorba kaşığı ayçiçeği yağı
• Tuz
İç malzeme;
• 250 gram lor peynir
• Yarım demet maydanoz
• 1 yumurta
Tarif:
1. Ilık sütte mayayı eritin ve kabarana kadar bekletin. Ardından Arçelik Ankastre Ocak’ta tereyağını eritin.
2. Tam buğday ununu Arçelik Profesyonel Mutfak Makinesi Multi Şef’in kabına aktardıktan sonra ortasını açın ve erittiğiniz tereyağının bir kısmını, yumurtayı, mayalı sütü ve tuzu ekleyip Hamur Yoğurma Aparatıyla yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtüp iyice kabarana kadar ılık bir ortamda bekletin.
3. Lor peyniri bir kasede çatal yardımıyla ezin. Maydanozu ince kıyıp yumurta ile birlikte ekleyip karıştırın.
4. Mutfak tezgahına un serptikten sonra hamuru tekrar yoğurup iki uzun parçaya ayırın.
5. Her parçayı oval şekilde açıp peynirli harcı paylaştırın. Pidelerin kenarlarını içeri doğru kıvırın.
6. Üzerlerine fırça yardımıyla ayçiçeği yağı sürün. Kenarlarına da yumurta sarısı sürüp önceden ısıtılmış 200 derecelik Arçelik Ankastre Fırın'da 25 dakika pişirin.
7. Afiyet olsun!
2. Ispanaklı Gül Böreği
Malzemeler:
Hamuru için;
• 4 su bardağı un
• Yarım su bardağı ılık su
• Yarım su bardağı ılık süt
• 1 yumurta akı (sarısını ayırın)
• Yarım çay bardağı sıvı yağ
• 1 çorba kaşığı sirke
• 1 çay kaşığı tuz
Bezelerin arasına sürmek için;
• Sıvı yağ
İç harcı için;
• Yarım kilo ıspanak
• 1 adet soğan
• Tuz
• Pul biber
• 2 yemek kaşığı sıvı yağ
Üzeri için;
• Yumurta sarısı
• Haşhaş
Tarif:
1. Ispanaklı gül böreğinin hamurunu hazırlamak için un hariç gerekli olan Arçelik Profesyonel Mutfak Makinesi Multi Şef’in kabında karıştırın.
2. Üzerine azar azar un ilave ederek kulak memesi yumuşaklığına gelene kadar Hamur Yoğurma Aparatıyla yoğurun. Elde edilen hamuru 13 bezeye ayırın ve bezelerin üzerini örterek yarım saat dinlendirin.
3. İç harcını hazırlamak için, ıspanakları ayıkladıktan sonra çok küçük olmayacak şekilde Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı ile doğrayın ve sirkeli su içerisinde 15 dakika bekletin. Bekledikten sonra birkaç defa yıkayıp süzün.
4. Suyu süzülen ıspanakların üzerine bir tatlı kaşığı tuz serpiştirip ovuşturun. Ispanakları avuç içerisinde sıkarak suyunu çıkartın.
5. Soğanı yemeklik olarak Arçelik Eternity Rose Gold Doğrayıcı ile doğrayın ve sıvı yağ içerisinde Arçelik Ankastre Ocak'ta
6. Soğanın üzerine ıspanakları ekleyip pul biberi serpiştirerek iyice karıştırın.
7. Dinlenen bezeleri tek tek merdane yardımı ile biraz açın. Açılan bezelerin üzerine sıvı yağ sürüp üst üste dizin. Yağlanıp üst üste dizilen bezeleri yaklaşık 15 dakika bekletin.
8. Yağlanmış hamurları elle kenarlardan çeke çeke olabildiğince ince açın. Ardından hamurun üzerine iç harcı serpiştirerek rulo şeklinde sarın.
9. Elde edilen ruloya gül şekli verin ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.
10. Bütün bezeleri bu şekilde yapıp bitirdikten sonra sarısını ayırdığınız yumurtayı sürerek haşhaş serpiştirin.
11. Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın'da üzerleri kızarıncaya dek pişirin. Sıcak sıcak, afiyet olsun!
3. Açma
Malzemeler:
• Yarım paket yaş maya
• Yarım su bardağı toz şeker
• 1 su bardağı ılık süt
• 3-4 su bardağı un
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 1 su bardağı sıvı yağ
• 1 su bardağı ılık su
• 1 yumurtanın sarısı
• Çörek otu
Tarif:
1. Arçelik Profesyonel Mutfak Makinesi Multi Şef’e maya ve şekeri koyarak üzerine ılık sütü dökün. Ardından suyu ve yağı da ilave edin.
2. Malzemeler birbirine iyice karışana dek karıştırın. Tuzu da ekledikten sonra unu eleyerek yavaşça dökün.
3. Unu biraz ekledikten sonra karıştırın ve unu eklemeye devam edin. Hamur kulak memesi kıvamına geldiğinde yarım su bardağı unu tezgaha dökün ve hamuru tezgaha alın.
4. 10 dakika boyunca Arçelik Multi Şef Hamur Yoğurma Aparatında düşük ayarda yoğrurun, hafifçe un serperek yapışmasını önleyin. Hamurun üzerini örterek 1 saat mayalandırın.
Mayalanan hamurdan limon büyüklüğünde parçalar kopararak tezgaha dizin. Yapışmaması için üzerine biraz daha un serpin.
5. Hamur parçalarını elinizle uzun ince bir şekilde açın, iki ucundan tutarak ters yönlere doğru burkarak halka şekli verin. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.
6. Dizdikten sonra yarım saat daha mayalandırın ki açmalarınız daha çok kabarsın.
7. Açmaların daha çok kızarması için de yumurtanın sarısını 1 çay kaşığı şeker ile karıştırdıktan sonra sürün ve çörek otu serpiştirin.
8. 200 derecelik Arçelik Ankastre Fırın'da yaklaşık 20 dakika pişirin.
9. Çok yumuşak, afiyet olsun!
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