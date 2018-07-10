Ev Yapımı Granola
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Malzemeler:
• 1 buçuk su bardağı yulaf ezmesi
• Yarım su bardağı çiğ badem
• Yarım su bardağı ceviz
• Yarım su bardağı çiğ fındık
• 1 çay bardağı keten tohumu
• Yarım çay bardağı kabak çekirdeği içi
• 2 yemek kaşığı ham kakao
• Yarım çay bardağı kuru yaban mersini
• 2 yemek kaşığı bal
• 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
• 1 tatlı kaşığı tarçın
Yapılışı:
1. Fındık ve bademler büyükçe kalacak şekilde Arçelik Eternity Doğrayıcı'da kırılır.
2. Büyük bir kase içerisine yulaf, badem, ceviz, fındık, keten tohumu, kabak çekirdeği, ham kakao, yaban mersini ve tarçın alınır karıştırılır.
3. Ardından Hindistan cevizi yağı ve bal eklenir.
4. Tüm karışım yağlı kağıt serili fırın tepsisine dökülür.
5. Önceden ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın’da 150 derecede pişirilir.
6. 10 dakikada bir fırın kapağı açılıp karıştırılır.
7. Pişen granola fırın kapağı açılır ve soğumaya bırakılır.
8. İster sütle, ister yoğurtla; ister kahvaltı yerine isterseniz de ara öğün niyetine tüketilir, afiyet olsun!
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