Dolmanın En Leziz 3 Hali

1- Zeytinyağlı kontenjanının vazgeçilmezi: Zeytinyağlı Yaprak Dolma

Malzemeler:

• Yarım kg taze asma yaprağı

• 2 su bardağı pirinç

• 1 su bardağı zeytinyağı

• 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

• 2 yemek kaşığı kuş üzümü

• 5-6 adet orta boy kuru soğan

• 1 tatlı kaşığı tarçın

• 1 tatlı kaşığı yenibahar

• 1 tatlı kaşığı karabiber

• 1 tatlı kaşığı tuz

• 1 yemek kaşığı toz şeker

• 2 adet limonun suyu

• Yarım demet maydanoz

• Yarım demet dereotu

• 1 su bardağı sıcak su

• Yarım su bardağı zeytinyağı

Tarif:

1. Zeytinyağını orta boy bir tencereye alıp Arçelik Ankastre Ocak’ta hafifçe ısıtın. Dolmalık fıstıkları ilave edip 1 dakika kadar kavurun. Soğanları ekleyip karıştırarak yumuşayıncaya kadar, 7-8 dakika kavurun.

2. Pirinci ilave edip 7-8 dakika daha kavurun. Kuşüzümlerini süzüp, tuz, şeker, 1 limonun suyu ve 1 su bardağı sıcak suyla birlikte pirincin olduğu tencereye aktararak karıştırın.

3. Tencerenin kapağını kapatıp kaynayınca kadar pişirdikten sonra ocağın altını kısın ve 10 dakika daha pişirin. Suyunu çekince altını kapatın, tarçın ve yenibaharı üstüne serpin. Kapağını kapatıp 10 dakika dinlendirin.

4. Dinlenen iç harca maydanoz ve dereotunu da katarak karıştırdıktan sonra bir tepsiye boşaltarak soğumasını bekleyin.

5. Taze asma yapraklarını kaynayan az tuzlu suda 10 dakika haşlayarak süzün, soğumaya bırakın.

6. Soğuyan asma yaprağının sapını kopardıktan sonra düz zemine düzgünce yayın; ortasına 1 tatlı kaşığı dolma içi koyup yaprağın kenarlarını içine kapatarak uzunca sarın. Tüm yaprakları bu şekilde sararak hazırlayın.

7. Hazırladığınız sarmaları uçları alta gelecek şekilde tencereye yan yana düzgünce dizin.

8. Tenceredeki sarmaların üstüne ½ bardak zeytinyağı ile 1 limonun suyunu gezdirin. Tencerenin kenarından 2 su bardağı sıcak su ilave ederek orta ateşte kaynayıncaya kadar bekleyin, kaynadıktan sonra ateşi kısarak yapraklar yumuşayıncaya kadar kısık ateşte pişirin.

9. Dolmalar soğuyunca servis tabağına dizip limon dilimleriyle süsleyerek servis edin. Afiyet olsun!

2- Biberli de Pek Güzel: Kuru Biber Dolması





Malzemeler:

• 20-22 adet kurutulmuş biber

• 400 gr kıyma

• 2 adet kuru soğan

• 2 su bardağı bardak pirinç

• 4-5 diş sarımsak

• 2 yemek kaşığı domates salçası

• 1 yemek kaşığı biber salçası

• 1 tatlı kaşığı pul biber

• 2 yemek kaşığı sumak

• 1 buçuk çay bardağı zeytinyağı

• Bir tutam maydanoz

• 1-2 domates

• 1 sivri biber

• 1 tatlı kaşığı tuz

• 1 tatlı kaşığı karabiber

Sos için:

• 1 tatlı kaşığı domates salçası

• 2-3 kaşık sıvı yağ

• Yarım limon suyu

• Tuz

Tarif:

1. Kuru biberleri yumuşaması için kaynar suyun içine atın, bekletin. Birkaç dakika sonra süzüp soğuması için kenara alın.

2. İç malzemeleri doğrayın, pirinci yıkayıp süzün. Tüm malzemeleri derin bir kapta karıştırın.

3. Yumuşayan kuru biberleri hazırlanan harçla doldurun. (Rahat pişmesi için çok bastırarak doldurmayın.)

4. Sos malzemelerini bir kasede karıştırın. Tencereye dizdiğiniz dolmaların üstüne gezdirin.

5. Dolmaların üstünü geçmeyecek kadar kaynar suyu da ilave ettikten sonra Arçelik Ankastre Ocak’ta pişirin.

6. Yarım saat sonra bir çatal yardımıyla dolmaların pişme durumunun kontrol edin.

7. Dolmaların tam kıvam alması için 45-50 dakika boyunca kısık ateşte pişirin.

8. Piştikten sonra altını kapatın ve dinlendirin.

9. Dinlenmiş dolmaları afiyetle yiyin!

3- Etsiz Olmaz: Etli Kabak Dolması





Malzemeler:

• 1 kilo kabak

• 400 gram kıyma

• 2 orta boy rendelenmiş kuru soğan

• 2 su bardağı pirinç

• 1 domates

• 4-5 diş sarımsak

• 2 yemek kaşığı domates salçası

• 1 yemek kaşığı biber salçası

• 1 tatlı kaşığı pul biber

• 1 tatlı kaşığı kurutulmuş nane

• 1 tatlı kaşığı tuz

• 1 tatlı kaşığı karabiber

• Sıvı yağ

Üzeri için;

• Maydanoz parçacıkları

Tarif:

1. Bir karıştırma kabının içine kıymayı alın ve üzerine pirinç, rendelenmiş soğan, sıvı yağı ekleyin.

2. Ardından harcın içine tuz, karabiber, kuru nane, salça ve domates rendesini ekleyip malzemeleri Arçelik Eternity Mikser ile iyice karıştırın.

3. Kabakları yıkayın ve üzerini bir çatal ya da bıçak yardımıyla çizin.

4. Kabakları ortadan ikiye kesin ve iç kısımlarını oyarak çıkartın.

5. Oyduğunuz kabakların içine çok fazla olmayacak şekilde harçtan doldurun. Çok bastırarak doldurmamaya özen gösterin.

6. İçini doldurduğunuz kabakların üzerine, pirinçlerin dağılmaması için domates kabuğuyla kapak yapabilirsiniz.

7. Dolmaları bitişik bir şekilde tencereye dizin.

8. Üzerini maydanoz parçacıkları ile süsleyin.

9. Tencerenin yarısına gelecek şekilde sıcak su ve biraz da sıvı yağ ekleyip 45 dakika boyunca Arçelik Ankastre Ocak’ta pişirin.

10. Afiyet olsun!