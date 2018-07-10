Deniz Mahsullü Makarna
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Malzemeler:
• 1 paket linguine makarna
• 50 gram tereyağı
• 200 gr karides
• 8-10 dilim kalamar
• 200 ml krema
• 7-8 diş sarımsak
• Bir tutam fesleğen
• Tuz
• Karabiber
• Pul biber
• Parmesan
Yapılışı:
Aynı anda ocakta 3 bölümde başlanır.
1. Küçük bir kapta su kaynatılır kalamarlar 20- 25 dakika Arçelik Ankastre Ocak’ta haşlanır.
2. Ayrı bir tavaya sarımsak ve tereyağı koyulur karidesler eklenir, pişirilir.
3. Suyunu çekince krema eklenir. Pişirmeye devam edilir.
4. Ardından karabiber, tuz ve pul biber eklenir.
5. Ayrı büyük bir tencerede su kaynatılır makarna haşlanır.
6. Haşlanan makarna süzülüp karidesli karışıma eklenir. Pişen kalamarlar da eklenir karıştırılır. Dereotu-fesleğen ya da maydanoz eklenir karıştırılır.
7. Servis edilen makarnanın üzerine parmesan serpilir.
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