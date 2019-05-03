Yöresel Lezzet Şöleni: Beyran Çorbası
Gaziantep’in yöresel lezzeti olan, kuzu etinin saatlerce yavaş yavaş pişirilmesiyle yapılan Beyran çorbasını mutfağınızda kısa sürede pişirebilirsiniz. İşte evinizde de pratik şekilde yapacağınız nefis Beyran çorbası tarifi…
Malzemeler:
•1 kg kuzu incik
•8 diş sarımsak
•5 su bardağı su
•2 çay bardağı pirinç
•1 yemek kaşığı tereyağı
•2 tatlı kaşığı biber salçası
•1 çay kaşığı tuz
•Yarım çay kaşığı karabiber
•1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
Tarif:
1-Arçelik Ankastre Grion Ocak’a aldığınız düdüklü tencerenin içerisine kuzu etini, sarımsakları ve suyu ekleyip 20 dakika pişirin.
2-Pişen kuzu incikleri biraz soğuyunca elinizle küçük parçalara ayırın.
3-Pirinçleri yıkayıp süzün ve düdüklü tencerenin içerisine ekleyip Arçelik Ankastre Grion Ocak’ta 10 dakika daha pişirin.
4-Küçük bir sos tenceresinde tereyağı, salça, pul biber, tuz ve karabiberi pişirin.
5-Hazırladığınız sosu çorbanızın üzerine dökün ve karıştırın.
6-Beyran çorbanızı servis edebilirsiniz.
7-Afiyet olsun!
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