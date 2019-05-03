İftar Sofralarının Vazgeçilmezi: Domates Çorbası
Ramazan ayında iftar sofrasına en çok yakışan çorbalardan biridir domates çorbası. İşte yoğun domates kokusu ve kızarmış ekmekler ile pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz domates çorbası tarifi…
Malzemeler:
•5 adet büyük domates
•2 yemek kaşığı un
•1 yemek kaşığı tereyağı
•4 su bardağı sıcak et suyu
•Yarım su bardağı sıcak süt
•Yarım kaşığı karabiber
•Yarım çay kaşığı tuz
Üzeri için;
•3 dilim ekmek
•1 küçük domates
Tarif:
1-Domatesleri soyup Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’dan geçirin.
2-Arçelik Grion Ankastre Ocak’a bir tencere alıp 1 yemek kaşığı tereyağını eritin.
3-2 yemek kaşığı unu da ekleyip kokusu çıkana kadar kısık ateşte kavurun.
4-Domatesleri de ekleyip 5 dakika kadar pişirin.
5-Üzerine 4 su bardağı sıcak et suyu ve sıcak sütü ekleyip karıştırın.
6-Çorbayı kaynayana kadar orta ateşte ardından da kısık ateşte 15 dakika kadar pişirin.
7-Karabiber ve tuzu da ekleyin ardından Arçelik Rose Gold Eternity El Blender’ı ile çorbayı pürüzsüz hale getirin.
8-Arçelik Tost Makinesi’nde ekmekleri iyice kızartın.
9-Çorbanızı servis kasesine doldurun.
10-Üzerini küp küp doğradığınız kızarmış ekmek ve domates ile süsleyip servis edebilirsiniz.
11-Afiyet olsun!
Sponsorlu içerik
Yorumları Göster
Yorumları Gizle