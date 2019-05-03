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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çorbalar
03.05.2019 - 13:14, Son Güncelleme:

İftar Sofralarının Vazgeçilmezi: Domates Çorbası

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İftar Sofralarının Vazgeçilmezi: Domates Çorbası

Ramazan ayında iftar sofrasına en çok yakışan çorbalardan biridir domates çorbası. İşte yoğun domates kokusu ve kızarmış ekmekler ile pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz domates çorbası tarifi…

Malzemeler:

•5 adet büyük domates
•2 yemek kaşığı un
•1 yemek kaşığı tereyağı
•4 su bardağı sıcak et suyu
•Yarım su bardağı sıcak süt
•Yarım kaşığı karabiber
•Yarım çay kaşığı tuz

Üzeri için;

•3 dilim ekmek
•1 küçük domates

 

Tarif:

1-Domatesleri soyup Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’dan geçirin.
2-Arçelik Grion Ankastre Ocak’a bir tencere alıp 1 yemek kaşığı tereyağını eritin.
3-2 yemek kaşığı unu da ekleyip kokusu çıkana kadar kısık ateşte kavurun.
4-Domatesleri de ekleyip 5 dakika kadar pişirin.
5-Üzerine 4 su bardağı sıcak et suyu ve sıcak sütü ekleyip karıştırın.
6-Çorbayı kaynayana kadar orta ateşte ardından da kısık ateşte 15 dakika kadar pişirin.
7-Karabiber ve tuzu da ekleyin ardından Arçelik Rose Gold Eternity El Blender’ı ile çorbayı pürüzsüz hale getirin.
8-Arçelik Tost Makinesi’nde ekmekleri iyice kızartın.
9-Çorbanızı servis kasesine doldurun.
10-Üzerini küp küp doğradığınız kızarmış ekmek ve domates ile süsleyip servis edebilirsiniz.
11-Afiyet olsun!

 

 

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