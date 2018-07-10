Çikolatalı Tuzlu Tart
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Malzemeler:
• 2 paket çikolatalı kremalı bisküvi
• 70 gram bitter çikolata
• 50 gram tereyağı
• Yarım çay kaşığı deniz tuzu
Kreması için;
• 100 gram bitter çikolata
• 500 ml krema
• 3 yemek kaşığı mısır unu
• ¼ su bardağı süt
• ½ su bardağı kakao
• 1 tatlı kaşığı çekilmiş granül kahve
• 1/3 su bardağı toz şeker
• 1 çay kaşığı vanilya özütü
• 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı
• Bir tutam deniz tuzu
Yapılışı:
1. Tereyağı Arçelik Ankastre Ocak’ta eritilir, soğuması için kenara bırakılır.
2. Çikolatalı bisküviler Arçelik Eternity Doğrayıcı'da çekilir.
3. Çikolatalar da doğrayıcıdan geçirilip parçalanır.
4. Tereyağı, çikolata, bisküvi ve tuz bir araya getirilir yoğurulur.
5. Karışım muffin kalıplarına paylaştırılır, bardak altıyla bastırılır. Arçelik No Frost Buzdolabı’na kaldırılır.
6. Kreması için çikolatalar Arçelik Eternity Doğrayıcı'dan geçirilir.
7. Bir kasede mısır unu sütle çırparak açılır.
8. Arçelik Ankastre Ocak’ta krema büyükçe bir tencereye alınır, çikolata, kahve, şeker, vanilya, Hindistan cevizi yağı ve tuz eklenir orta ateşte karıştırarak pişirilir.
9. Sonrasında sütle karıştırılan mısır unu da karışıma eklenir, 5-6 dakika daha karıştırılır.
10. Soğuyan çikolatalı karışım buzdolabında bekleyen tart tabanına dökülür.
11. Hazırlanan tart tekrar Arçelik No Frost Buzdolabı’nın Derin Dondurucu bölümüne koyulur. Minimum 2-3 saat bekletilir.
12. Servis edilmeden önce tartın üzerine deniz tuzu serpilir. Afiyet olsun.
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