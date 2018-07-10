Çikolatalı Tuzlu Tart

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek HaberleriÇikolatalı Tuzlu Tart
GeriMucize Lezzetler Çikolatalı Tuzlu Tart
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Mucize Lezzetler
10.07.2018 - 14:22, Son Güncelleme:

Çikolatalı Tuzlu Tart

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çikolatalı Tuzlu Tart

.

Çikolatalı Tuzlu Tart | Mucize LezzetlerMucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Çikolatalı Tuzlu Tart var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle...
daha fazla video için

Malzemeler:

 2 paket çikolatalı kremalı bisküvi
 70 gram bitter çikolata
 50 gram tereyağı
 Yarım çay kaşığı deniz tuzu

Kreması için;

 100 gram bitter çikolata
 500 ml krema
 3 yemek kaşığı mısır unu
 ¼ su bardağı süt
 ½ su bardağı kakao
 1 tatlı kaşığı çekilmiş granül kahve
 1/3 su bardağı toz şeker
 1 çay kaşığı vanilya özütü
 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı
 Bir tutam deniz tuzu

Yapılışı:

1. Tereyağı Arçelik Ankastre Ocak’ta eritilir, soğuması için kenara bırakılır.
2. Çikolatalı bisküviler Arçelik Eternity Doğrayıcı'da çekilir.
3. Çikolatalar da doğrayıcıdan geçirilip parçalanır.
4. Tereyağı, çikolata, bisküvi ve tuz bir araya getirilir yoğurulur.
5. Karışım muffin kalıplarına paylaştırılır, bardak altıyla bastırılır. Arçelik No Frost Buzdolabı’na kaldırılır.
6. Kreması için çikolatalar Arçelik Eternity Doğrayıcı'dan geçirilir.
7. Bir kasede mısır unu sütle çırparak açılır.
8. Arçelik Ankastre Ocak’ta krema büyükçe bir tencereye alınır, çikolata, kahve, şeker, vanilya, Hindistan cevizi yağı ve tuz eklenir orta ateşte karıştırarak pişirilir.
9. Sonrasında sütle karıştırılan mısır unu da karışıma eklenir, 5-6 dakika daha karıştırılır.
10. Soğuyan çikolatalı karışım buzdolabında bekleyen tart tabanına dökülür.
11. Hazırlanan tart tekrar Arçelik No Frost Buzdolabı’nın Derin Dondurucu bölümüne koyulur. Minimum 2-3 saat bekletilir.
12. Servis edilmeden önce tartın üzerine deniz tuzu serpilir. Afiyet olsun.

 

 

 Sponsorlu İçerik

 

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Lor Peynirli Mantar Dolması

Kremalı Çilekli Milföy Tatlısı

Sebzeli Mini Kişler

Deniz Mahsullü Makarna